Un general rus de rang înalt, demis anterior de Vladimir Putin după eșecurile de pe câmpul de luptă din Ucraina, supraveghează în prezent o misiune militară rotativă în Venezuela, potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR).

Șeful HUR, lt. gen. Kirilo Budanov, a declarat pentru The War Zone că generalul-colonel Oleg Leontievich Makarevici comandă Forța de intervenție Equator (ETF) a Ministerului Apărării din Rusia, care include peste 120 de membri care instruiesc forțele venezuelene în multiple discipline militare, scrie Kyiv Post.

Unitate de drone

Declarațiile lui Budanov vin în urma unui raport care susține că o unitate de elită rusă specializată în drone a sosit recent în Venezuela pentru a instrui trupele în operarea dronelor cu vedere la persoana întâi (FPV).

Potrivit lui Budanov, misiunea ETF este de lungă durată și nu reprezintă o reacție la actuala consolidare a prezenței SUA în Caraibe, unde administrația Trump a desfășurat Task Force Southern Spear. Deși oficial are ca scop combaterea traficului de narcotice, misiunea este considerată în general ca parte a campaniei de presiune a Washingtonului asupra liderului venezuelean Nicolás Maduro.

Budanov a sugerat că Makarevici și personalul său vor rămâne în țară, indiferent de acțiunile SUA.

„Cred că vor rămâne în culise, iar oficial Rusia va încerca să discute cu SUA, deoarece unitățile lor se află în Venezuela”, a spus el. „Este doar un joc.”

Cine este Makarevici?

Makarevich, în vârstă de 62 de ani, este o figură controversată. El a fost demis din funcția de comandant al grupului de forțe ruse Dnipro în octombrie 2023, după contraofensiva ucraineană de succes de la Herson, și este acuzat de Ucraina că a ordonat distrugerea barajului Nova Kakhovka în iunie 2023. Atacul a provocat inundații catastrofale și pagube ecologice și economice pe scară largă. Rusia a dat vina pe Ucraina, susținând că Kievul a distrus barajul pentru a perturba operațiunile rusești.

