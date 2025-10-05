Vladimir Putin avertizează asupra consecințelor dacă SUA furnizează rachete Tomahawk Ucrainei

Președintele rus Vladimir Putin a lansat un avertisment cu privire la consecințele care ar putea rezulta din furnizarea de către SUA a rachetelor Tomahawk. Reacția liderului de la Kremlin vine după ce Volodimir Zelenski i-ar fi cerut președintelui american aceste arme cu rază lungă de acțiune, conform Ukrainska Pravda.

Vladimir Putin a susținut că furnizarea de rachete americane Tomahawk către Ucraina ar distruge relațiile dintre Moscova și Washington.

„Furnizarea de sisteme cu rază lungă de acțiune către Ucraina, inclusiv rachete Tomahawk, va duce la distrugerea tendințelor pozitive care au apărut recent în relațiile dintre Rusia și SUA”, a spus liderul rus într-un comentariu adresat propagandistului Pavel Zarubin, citat de RBC.

Amintim că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut lui Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk. Solicitarea ar fi fost făcută în timpul unei reuniuni cu uşile închise în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, a relatat publicaţia The Telegraph, potrivit Kyiv Independent. O informaţie similară a fost publicată și de Axios.

Ulterior, vicepreședintele american J.D. Vance a precizat că SUA discută posibilitatea furnizării rachetelor NATO Tomahawk pentru transferul către Ucraina, dar decizia finală va aparține președintelui SUA, Donald Trump.

