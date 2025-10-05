Live TV

Vladimir Putin avertizează asupra consecințelor dacă SUA furnizează rachete Tomahawk Ucrainei

Data publicării:
vladimir putin
Volodimir Zelenski i-ar fi cerut lui Donald Trump să furnizeze Kievului aceste rachete de croazieră. Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a lansat un avertisment cu privire la consecințele care ar putea rezulta din furnizarea de către SUA a rachetelor Tomahawk. Reacția liderului de la Kremlin vine după ce Volodimir Zelenski i-ar fi cerut președintelui american aceste arme cu rază lungă de acțiune, conform Ukrainska Pravda. 

Vladimir Putin a susținut că furnizarea de rachete americane Tomahawk către Ucraina ar distruge relațiile dintre Moscova și Washington.

„Furnizarea de sisteme cu rază lungă de acțiune către Ucraina, inclusiv rachete Tomahawk, va duce la distrugerea tendințelor pozitive care au apărut recent în relațiile dintre Rusia și SUA”, a spus liderul rus într-un comentariu adresat propagandistului Pavel Zarubin, citat de RBC.

Amintim că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-ar fi cerut lui Donald Trump să furnizeze Kievului rachete de croazieră cu rază lungă de acţiune Tomahawk. Solicitarea ar fi fost făcută în timpul unei reuniuni cu uşile închise în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, a relatat publicaţia The Telegraph, potrivit Kyiv Independent. O informaţie similară a fost publicată și de Axios.

Ulterior, vicepreședintele american J.D. Vance a precizat că SUA discută posibilitatea furnizării rachetelor NATO Tomahawk pentru transferul către Ucraina, dar decizia finală va aparține președintelui SUA, Donald Trump.

Citește și:

Rusia amenință cu un răspuns „adecvat” dacă SUA furnizează Ucrainei rachete Tomahawk

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
2
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
profimedia-1029625023
3
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
ilie bolojan face declaratii
4
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”. Premierul a explicat de...
Trial living in Eisenhüttenstadt
5
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului...
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Digi Sport
”Cel mai frumos loc de pe pământ” va costa 140.000.000 €! Se anunță ceva nemaivăzut în România: ”Banii jos”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
cristian paun in fata ta
Cristian Păun avertizează că dobânzile la credite nu vor scădea „cât...
Sfatul lui Toby Brown pentru ceilalți tineri este să fie „obsedați” de propria curiozitate FOTO LinkedIN / Toby Brown
Povestea adolescentului care la 16 ani a strâns un milion de dolari...
elevi examen
Liderul sindicatului FSLI: Şcoala românească s-a transformat într-un...
Autoritățile din Lituania au descoperit ce era în baloanele suspecte...
Ultimele știri
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai importante decât diploma universitară
Anunțul poliției din Vrancea în cazul copilului de 3 ani găsit mort în Mărășești. Primarul dă vina pe birocrație
Noua metodă de detectare a gripei: cum ar putea guma de mestecat să-ți semnaleze prezența afecțiunii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pompieri și o clădire distrusă în zaporojie ucraina
Atac masiv al rușilor în Ucraina: 5 morți şi 14 răniţi la Zaporojie și Liov. Polonia e în alertă
garda nationala-chicago
O femeie a fost împușcată în SUA în timpul manifestațiilor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump
garda nationala -sua
Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Chicago: „Să protejeze agenţii şi bunurile federale"
telefon militar de campanie în Ucraina
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită tot mai des de forțele ruse în Ucraina
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Dronele surprinse la aeroportul din Munchen sunt folosite „în scopuri militare”. Ce arată un raport secret al poliției germane
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Afacerea de succes dezvoltată de tatăl Simonei Halep. Sportiva își susține părinții necondiționat și e mândră...
Adevărul
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși...
Playtech
Cât costă să construiești o casă la roșu/alb de 150 mp în 2025. Prețuri actuale pentru materiale și manoperă
Digi FM
Kate Winslet, la 50 de ani. O carieră strălucită, Oscar și trei copii. A fost decorată de regină și are stea...
Digi Sport
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe...
Pro FM
Lionel Richie, dezvăluiri despre obiceiurile lui Michael Jackson: „Nu-și spăla hainele zile la rând și râdea...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Newsweek
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Supermodel la 57 de ani. Julia Roberts, în pulover pe post de rochie și pantofi cu toc, în NYC. Actrița își...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...