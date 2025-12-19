Live TV

Vladimir Putin critică dur tentativa UE de a „jefui” activele rusești: „Indiferent ce fură sau cum o fac, vor trebui să restituie”

Data publicării:
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Deși planul blocului comunitar de a folosi activele rusești pentru finanțarea Ucrainei a eșuat, președintele rus Vladimir Putin a ținut să-i critice pe liderii UE pentru această tentativă, relatează Politico.

Confruntați cu o rezistență puternică din partea Belgiei, unde se află majoritatea activelor rusești în depozitul financiar Euroclear, liderii au decis în primele ore ale zilei de vineri să acorde 90 de miliarde de euro Ucrainei. Activele vor rămâne însă înghețate până când Rusia va pune capăt conflictului și va plăti reparații de război Ucrainei. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, UE își rezervă dreptul de a utiliza activele Moscovei pentru a-și recupera banii.

„Este un jaf”, a declarat Putin vineri, în cadrul sesiunii anuale de întrebări și răspunsuri cu jurnaliștii și publicul rus. „Dar de ce nu funcționează? De ce nu pot să comită acest jaf? Pentru că consecințele ar putea fi grave pentru hoți.”

„Indiferent ce fură sau cum o fac, mai devreme sau mai târziu vor trebui să restituie”, a adăugat președintele rus, avertizând că astfel de acțiuni subminează încrederea investitorilor în zona euro. „Ne vom apăra interesele, în special în instanță.”

Pe lângă amenințările legale ale lui Putin, noua injecție de lichidități a Ucrainei în noul an înseamnă că Rusia va fi forțată să ducă un război mai lung, întrucât economia sa începe să scârțâie sub presiunea sancțiunilor internaționale.

Estimările oficiale sugerează că economia rusă va crește cu doar 1% în acest an, iar această creștere și chiar mai mult va fi reprezentată de cheltuielile militare. Construcțiile rezidențiale — întotdeauna o preocupare cheie — au scăzut, de asemenea, cu aproximativ 4% în acest an.

Conform sondajelor, a doua problemă cea mai urgentă pentru ruși este economia.

Liderul de la Kremlin a respins orice îngrijorare cu privire la starea economiei sale în timpul conferinței de presă. Încetinirea bruscă a creșterii economice din acest an a fost o „acțiune deliberată” a guvernului și a băncii centrale pentru a împiedica supraîncălzirea economiei, a afirmat el.

Putin a continuat afirmând că acțiunile guvernului au contribuit la „echilibrarea” bugetului, dar a menționat că acesta va fi deficitar atât în acest an, cât și în anul următor, în ciuda creșterilor semnificative ale impozitelor. Previziunile actuale indică un deficit de 2,6% din PIB în acest an, care va scădea la 1,6% în anul următor.

Deși acest procent pare mic în context internațional, piața de capital subdezvoltată a țării înseamnă că aceasta trebuie să plătească sume mari pentru a o finanța. În prezent, guvernul trebuie să plătească aproape 15% pentru a emite obligațiuni pe 10 ani.

Editor : A.M.G.

