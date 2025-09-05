Vladimir Putin, despre îndelung dezbătuta întâlnire cu Volodimir Zelenski: „Sincer, nu prea îi văd rostul”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, 5 septembrie, că „nu vede rostul” unei întâlniri cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, arată Kyiv Independent. Oficialii ucraineni și europeni au cerut în mod constant încetarea completă a ostilităților ca o condiție prealabilă pentru negocieri de pace de bună-credință între Kiev și Moscova. Kremlinul a respins aceste cereri de fiecare dată, insistând ca Ucraina să facă mai întâi concesii extreme, cum ar fi dizolvarea armatei sale și refuzul de a accepta ajutor militar străin.

„Am spus de multe ori că sunt pregătit pentru aceste contacte (n.r. cu Zelenski)”, a afirmat Putin la Forumul Economic Estic de la Vladivostok, în Extremul Orient al Rusiei. „Însă, nu văd prea mult sens în ele (...) deoarece va fi practic imposibil să se ajungă la un acord cu partea ucraineană pe probleme-cheie: chiar dacă ar exista voință politică, ceea ce mă îndoiesc, există dificultăți juridice și tehnice”.

Printre altele, Rusia a cerut Ucrainei să recunoască anexarea ilegală a teritoriilor sale și să se retragă din părțile controlate de Kiev ale acestor regiuni.

Rusia a ocupat și a anexat ilegal Crimeea, la începutul agresiunii sale împotriva Ucrainei, în 2014. În 2022, Moscova a declarat ilegal și anexarea regiunilor parțial ocupate Donețk, Lugansk, Zaporijia și Herson.

Putin susține că orice acord cu Kievul privind teritoriile ocupate trebuie confirmat printr-un referendum, conform prevederilor Constituției ucrainene. Pentru a realiza acest lucru, ar trebui ridicată legea marțială în vigoare în prezent în Ucraina.

Zelenski a refuzat să recunoască teritoriile ocupate ca aparținând de jure Rusiei, numind acest lucru o „linie roșie” pe care Kievul nu o va trece. Constituția Ucrainei prevede că „teritoriul țării în cadrul granițelor sale actuale este indivizibil și inviolabil”.

Putin a mai spus că este gata să se întâlnească cu Zelenski numai la Moscova.

Dacă ei (n.r. Ucraina) vor să se întâlnească cu noi, suntem gata. Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Federației Ruse, orașul-erou Moscova

Pe 4 septembrie, după summitul „Coaliției de Voință” de la Paris, Zelenski a comentat recentă invitație a lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski a spus că, dacă Putin este serios în privința întâlnirii, nu ar trebui să-l invite la Kremlin.

„Rusia a început să discute despre întâlnire, ceea ce este deja un lucru bun, dar până acum nu vedem nicio dorință din partea lor de a pune capăt războiului. Liderii maturi ar trebui să iasă dintr-o întâlnire la nivel înalt cu unele rezultate, de preferință cu sfârșitul războiului”, a adăugat Zelenski.

Putin a mai spus că trupele străine aflate pe teritoriul Ucrainei vor fi considerate „ținte legitime pentru distrugere” și că desfășurarea lor nu va mai fi necesară dacă se va ajunge la un acord de pace.

Dacă vor apărea trupe acolo, mai ales acum, în timpul luptelor, presupunem că vor fi ținte legitime pentru distrugere. Și dacă se vor lua decizii care vor duce la pace, la o pace pe termen lung, atunci pur și simplu nu văd niciun sens în prezența lor pe teritoriul Ucrainei

Declarațiile sale vin în contextul în care Europa intensifică discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Kiev în cazul unui armistițiu sau al unui acord de pace, inclusiv propuneri de trimitere a forțelor de menținere a păcii străine pentru a preveni o altă invazie rusă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pe 5 septembrie, conform presei de stat ruse, că garanțiile de securitate ar trebui acordate atât Ucrainei, cât și Rusiei, deoarece „nimeni nu poate fi crezut pe cuvânt”.

„Pot fi asigurate și furnizate garanții de securitate Ucrainei de către contingente militare străine, în special europene și americane? Cu siguranță nu, nu pot”, a declarat Peskov la Vladivostok.

„Nu poți garanta securitatea unei țări subminând securitatea altei țări. Am considera ca o amenințare la adresa noastră prezența forțelor internaționale, a oricăror forțe străine sau a forțelor NATO pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței noastre”.

Liderii europeni nu au sugerat trimiterea de trupe de luptă în Ucraina în timpul ostilităților în curs, ci mai degrabă desfășurarea de forțe internaționale de menținere a păcii, însă numai după un eventual armistițiu.

