Vladimir Putin este un „șobolan încolțit”. De ce aceasta este, de fapt, o veste proastă (The Independent)

Pentru prima dată în anii de război, regimul rus pare să se afle în pragul unei scindări interne, în timp ce conducătorii politici de la Kremlin se străduiesc să concilieze nevoile militare pentru bani cu menținerea stabilității sociale și economice. Însă există un pericol extrem atunci când un adversar este încolțit, scrie Owen Matthews, analist la The Independent.

Într-o dimineață de la începutul săptămânii trecute, Igor Karpov, șofer din Moscova, s-a trezit înainte de răsărit pentru a se alătura cozii la benzinărie. Se permiteau maximum douăzeci de litri pe mașină, după ce, timp de săptămâni, atacurile cu drone ucrainene au distrus sau avariat aproape toate rafinăriile din Rusia europeană. În total, Karpov, inginer și om de afaceri pensionat, a petrecut șase ore umplând rezervorul SUV-ului său Mitsubishi, plus câteva canistre pentru situații de urgență.

„Am văzut o mare superputere energetică în acțiune”, spune sarcastic Karpov, în vârstă de 61 de ani. „Dar ar trebui să fiu recunoscător – așteptarea la coadă pentru benzină m-a făcut să mă simt din nou tânăr. În anii ’80, când mi-am cumpărat prima mașină, trebuia să stăm la coadă toată noaptea și să cumpărăm cupoane de rație de pe piața neagră.”

Efectele crizei

Pentru prima dată în cei patru ani de război, cetățenii obișnuiți din Rusia încep să resimtă efectele crizei, sub forma penuriei de combustibil, a inflației în creștere și a unei economii care stagnează. Cozile de la benzinării din Moscova nu sunt nimic, după cum sugerează zeci de videoclipuri pline de furie postate pe aplicația de mesagerie Telegram, în comparație cu cozile de 60 de kilometri din Krasnodar și cu colapsul total al aprovizionării din Dagestan, Tuva și alte regiuni îndepărtate.

În același timp, conducătorii politici de la Kremlin se străduiesc să găsească un echilibru între nevoia insațiabilă a armatei de bani și efective pentru a menține războiul cu Ucraina și menținerea stabilității sociale și economice pe care Putin a transformat-o în marca sa politică.

Un element-cheie al ultimei crize, care se agravează, este capacitatea recent descoperită a Kievului de a trimite cu precizie mici vehicule aeriene fără pilot pentru a lovi rafinării, depozite de combustibil și fabrici aflate la mii de mile în spatele liniilor inamice. Potrivit „Novaya Gazeta”, 31 dintre cele 38 de rafinării mari ale Rusiei au fost lovite începând din ianuarie, iar cel puțin 78 din 83 de regiuni se confruntă cu o criză a combustibilului.

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Rusia a recurs la importul de motorină scumpă din Belarus, Kazahstan, China și India. Lipsa combustibilului se resimte și în sectorul transporturilor, în agricultură și în costul vieții – agravând o economie deja blocată sub presiunea sancțiunilor și a costurilor războiului, care acum consumă, direct și indirect, peste 45% din bugetul federal.

Inflația anuală globală crește rapid, iar prețurile alimentelor se înalță vertiginos. În același timp, veniturile Kremlinului din petrol și gaze au scăzut cu 38,3% în primele patru luni ale anului 2026 (în ciuda unei scurte creșteri a prețurilor provocate de războiul din Iran), potrivit Ministerului Finanțelor din Rusia, în timp ce veniturile cumulate ale celor mai mari 28 de companii rusești au scăzut cu 16,7% față de anul precedent.

Sprijinul pentru continuare „operațiunii speciale”: 24%

Nu este de mirare că toate acestea au un impact politic din ce în ce mai mare. Centrul Levada din Moscova – ultimul institut independent de sondaje din Rusia – raportează că sprijinul pentru continuarea acțiunilor militare a scăzut la un minim istoric de 24,3%, majoritatea rușilor susținând acum negocierile de pace. Aceasta ar putea însemna probleme pentru Kremlin, având în vedere că alegerile parlamentare naționale se apropie în septembrie. Deși opoziția politică serioasă este complet interzisă în Rusia, o orientare masivă de la partidul de guvernământ „Rusia Unită” către partidele de „opoziție loială” ar reprezenta totuși o umilință gravă.

Critica deschisă la adresa Kremlinului s-a generalizat și s-a normalizat într-un mod nemaiîntâlnit până acum de la începutul războiului. Începând cu o serie de videoclipuri postate pe rețelele sociale în primăvară de către influențatori și vedete odată loiale, canalele rusești de pe Telegram sunt acum pline de imagini cu șoferi furioși care își exprimă nemulțumirea față de corupția guvernamentală, trecători șocați care blestemă lipsa apărării aeriene în timp ce dronele se prăbușesc peste terminalele petroliere și chiar așa-numiții „bloggeri Z” patrioți care critică dur incompetența militară și proasta gestionare a războiului la nivel înalt.

Răspunsul lui Putin

Răspunsul lui Vladimir Putin la toate aceste semnale a fost negarea. Luna trecută, el a recunoscut pentru prima dată criza combustibilului – dar a calificat penuria drept „temporară” și „necritică”. În aparițiile sale recente, el și-a reafirmat, de asemenea, sprijinul pentru continuarea războiului.

Controlul de fier al Kremlinului asupra mass-mediei și societății ruse rămâne solid. Rușii obișnuiți pot fi obosiți de război, dar ideea că Putin ar putea să se confrunte vreodată cu tulburări interne pentru că a „pierdut” războiul este – cu excepția unui colaps total improbabil al armatei ruse – încă de neconceput. Așa cum a arătat un document de politică al administrației Kremlinului, scurs recent, guvernul are un plan detaliat pentru a prezenta aproape orice rezultat ca pe o victorie.

„Toată lumea s-a săturat de război”

Problemele lui Putin se află mult mai aproape de casă. În ultimele luni, o serie de rapoarte au evidențiat tensiuni tot mai mari în cadrul elitei ruse între oamenii de afaceri, epuizați și frustrați de război, și securocrații care profită de pe urma acestuia – și care își datorează puterea și veniturile continuării conflictului.

„Toată lumea s-a săturat de război”, a declarat recent un înalt oficial guvernamental pentru revista „Kommersant Vlast”. „Nu se întâmplă nimic. Totul pare blocat într-un fel de jeleu, fără să avanseze și fără să se retragă. Progresele noastre sunt mai mult decât compensate de atacurile cu drone [ucrainene].”

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German Gref, directorul general al băncii de stat Sberbank, le-a spus acționarilor pe 30 iunie: „Nu cred că există cineva în această țară a cărui preocupare principală să fie altceva decât încetarea cât mai rapidă a ostilităților militare.” Iar într-un recent articol de opinie publicat în The Economist, al optulea cel mai bogat om din Rusia, „regele îngrășămintelor” Andrei Melnicenko, a avertizat că Rusia se confruntă cu o „fundătură” și a făcut apel la „suveranitatea” elitelor și a cetățenilor față de autocrație. Potrivit Tatianei Stanovaia de la Fundația Carnegie, „pentru prima dată în anii de război, regimul rus pare să fie pe punctul de a se diviza din interior”.

Cu toate acestea, în ciuda nemulțumirilor, Putin rămâne cel care ia deciziile finale – și nu dă niciun semn că ar ceda în fața celor care se plâng. Dimpotrivă, se pregătește să intensifice războiul, nu să ceară pacea. Săptămâna trecută, Reuters a citat două surse de rang înalt din Kremlin, dintre care una se întâlnește regulat cu președintele, care au prevăzut o „probabilitate ridicată” de escaladare în lunile următoare.

Atacuri asupra Țărilor Baltice sau României

Putin „a rămas ferm pe poziții” în ceea ce privește capturarea restului orașului Donețk și „a mustrat recent un grup de consilieri care sugerau un compromis bazat pe un armistițiu de-a lungul liniilor actuale de front”, a declarat una dintre surse pentru Reuters. Cealaltă sursă a afirmat că Putin „are nevoie de un fel de victorie”.

Și în mass-media rusă se aud voci care susțin escaladarea – inclusiv un atac asupra bazelor NATO din țările baltice și din România, precum și asupra fabricilor de arme din UE care aprovizionează Ucraina. Iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor la începutul acestei luni că „nu există nicio îndoială că are loc o escaladare din partea Europei”, susținând că NATO „a pornit pe calea militarizării și s-a dedicat confruntării cu Federația Rusă… nu putem închide ochii la acest lucru”.

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Obiectiv vorbind, nimic nu ar fi mai dezastruos și mai contraproductiv pentru efortul de război al Kremlinului decât inițierea unei provocări directe împotriva oricărei țări membre a NATO. O astfel de mișcare ar inversa oboseala crescândă față de război și scepticismul față de Ucraina din multe țări europene, ar reuni o NATO din ce în ce mai divizată și ar determina rapid o înăsprire suplimentară a sancțiunilor, transformând astfel problemele economice ale Rusiei într-o spirală a morții.

Dar obiectivitatea nu este punctul forte al lui Putin – după cum se poate observa din convingerea sa de neclintit că Rusia încă câștigă. Într-adevăr, potrivit lui Stoianova de la Carnegie, Putin interpretează aparent creșterea bruscă a puterii de lovire a Kievului ca o încercare ascunsă a Occidentului de a-i submina poziția.

„Șobolanul”

Într-o serie de interviuri publicate în anul 2000 sub forma cărții „First Person”, Putin și-a amintit de disperarea unui șobolan pe care l-a încolțit într-o casă din Leningrad. „Dintr-o dată, s-a zbătut și s-a aruncat asupra mea. Am fost surprins și speriat. Acum șobolanul mă urmărea.”

Putin a folosit această anecdotă pentru a ilustra pericolele extreme pe care le implică punerea unui adversar la colț. Însă și liderii occidentali au invocat aceeași parabolă pentru a avertiza asupra imprevizibilității lui Putin și a disponibilității sale de a riposta dacă este presat prea tare. „Un lucru nu ar trebui să lase loc de îndoială”, a declarat recent Peskov. „Securitatea fiabilă a Federației Ruse și interesele sale naționale vor fi garantate în orice caz.” Pentru Putin, în ciuda costurilor economice și politice din ce în ce mai paralizante, asta înseamnă continuarea războiului său dezastruos până la victorie.

Editor : Sebastian Eduard