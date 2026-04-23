Vladimir Putin în vizită la Washington? Rusia pretinde că a fost invitată la summitul G20 din SUA „la cel mai înalt nivel”

Rusia a primit o invitație de a participa la summitul G20 din acest an din Statele Unite „la cel mai înalt nivel”, a afirmat viceministrul rus de externe, scrie TVP World.

Alexander Pankin a declarat joi agenției de știri de stat ruse TASS că Moscova a fost invitată la summitul celor mai mari economii ale lumii, programat să aibă loc în Miami, Florida, în decembrie, dar a precizat că nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la persoana care va reprezenta țara.

„Există o invitație de a participa la cel mai înalt nivel, dar vom vedea mai aproape de data respectivă. Dumnezeu știe ce se va întâmpla până atunci”, a spus el.

Washingtonul nu a confirmat dacă a fost adresată o invitație Rusiei sau la ce nivel ar participa aceasta.

Grupul celor 20 (G20) reunește principalele economii ale lumii pentru a discuta despre stabilitatea și dezvoltarea economică globală. Printre membrii săi se numără 19 țări și Uniunea Europeană, iar Uniunea Africană se va alătura ca membru permanent în 2023.

Rusia rămâne membră a G20, însă țările occidentale i-au restricționat participarea la acest forum de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Președintele rus Vladimir Putin a participat ultima oară la un summit în persoană în 2019.

 

 

Top Citite
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
1
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
2
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
emanoil neagu
5
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
Digi Sport
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. Navy USS New Orleans Takes Part In Iranian Blockade
Război în Orientul Mijlociu, ziua 55. Iranul a obținut primele încasări din taxele impuse în Ormuz. Trump vrea un „acord avantajos”
conducta drujba
Fluxul de petrol rusesc către Slovacia a fost reluat după luni de blocaj. Conducta Druzhba, din nou în funcțiune
Minge fotbal
CM 2026. Metoda prin care Donald Trump ar putea fi împăcat cu Giorgia Meloni trece prin fotbal
avion awacs distrus pe pista unei baze din araboa saudita
Trump s-a răzgândit. De la „nu avem nevoie de ajutor”, la desfășurarea de sisteme ucrainene care să apere avioanele de dronele Iranului
vladimir putin
Kremlinul afirmă că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar cu o condiție
Recomandările redacţiei
Sedinta de guvern 23 aprilie
Miniștrii PSD au demisionat în bloc din Executiv. Dogioiu: Guvernul...
PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. ilie bolojan dan motreanu ciprian ciucu catalin predoiu nicoleta pauliuc vestea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Ce înseamnă „dezescaladarea”...
intrarea in sala CCR
Conflictul constituțional între Guvern și Parlament, cheia unei...
Marian Neacsu
Marian Neacșu, vicepremier PSD: „Ne dăm demisia la 14:00 toți...
Ultimele știri
Accesul muncitorilor străini pe piața muncii din România, reglementat prin OUG. Ce interdicții apar pentru angajatori
Motreanu, după prima ședință de Guvern fără miniștrii PSD: „Executivul are puteri depline”
„Cronica unui eșec așteptat”. Ponta lovește în toate direcțiile: lipsă de leadership la Nicușor Dan, ipocrizie la USR și PSD incoerent
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
Decizie șoc: Baiaram, out din primul 11 la Dinamo – Universitatea Craiova! Exclusiv
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Suspendarea permisului de conducere, noi condiții stabilite de către Ministerul de Interne. Când intră măsura...
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac i-a zis în față, după ce a fost refuzat: ”Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața...
Pro FM
Lora, mesaj tranșant despre presiunea de a avea copii: „Jos labele de pe uterul meu!”
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
Bilanțul ministrului Muncii. Nu a reușit să crească pensiile. Cum a pus în pericol indexarea din 2027?
Digi FM
Ortodocşii îl sărbătoresc joi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Ce e bine să faci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun