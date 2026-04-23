Vladimir Putin în vizită la Washington? Rusia pretinde că a fost invitată la summitul G20 din SUA „la cel mai înalt nivel”

Rusia a primit o invitație de a participa la summitul G20 din acest an din Statele Unite „la cel mai înalt nivel”, a afirmat viceministrul rus de externe, scrie TVP World.

Alexander Pankin a declarat joi agenției de știri de stat ruse TASS că Moscova a fost invitată la summitul celor mai mari economii ale lumii, programat să aibă loc în Miami, Florida, în decembrie, dar a precizat că nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la persoana care va reprezenta țara.

„Există o invitație de a participa la cel mai înalt nivel, dar vom vedea mai aproape de data respectivă. Dumnezeu știe ce se va întâmpla până atunci”, a spus el.

Washingtonul nu a confirmat dacă a fost adresată o invitație Rusiei sau la ce nivel ar participa aceasta.

Grupul celor 20 (G20) reunește principalele economii ale lumii pentru a discuta despre stabilitatea și dezvoltarea economică globală. Printre membrii săi se numără 19 țări și Uniunea Europeană, iar Uniunea Africană se va alătura ca membru permanent în 2023.

Rusia rămâne membră a G20, însă țările occidentale i-au restricționat participarea la acest forum de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022. Președintele rus Vladimir Putin a participat ultima oară la un summit în persoană în 2019.

