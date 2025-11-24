Live TV

Vladimir Putin începe marți o vizită de trei zile în Kîrgîzstan

Data publicării:
Presidents Of Russia And Kyrgyzstan Meet In Moscow
Președintele Rusiei, Vladimir Putin (dreapta), și președintele Kîrgîzstanului, Sadîr Japarov, în timpul unei întâlniri la Kremlin, pe 2 iulie 2025 Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin va efectua marți o vizită de trei zile în Kîrgîzstan, au anunțat luni autoritățile din Moscova și Bișkek, potrivit The Moscow Times.

„Vizita va fi un eveniment important în dezvoltarea parteneriatului strategic și a relațiilor de alianță între cele două țări”, a declarat un purtător de cuvânt al administrației prezidențiale din Kârgâzstan pentru agenția de știri Interfax.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iurii Ușakov, a confirmat călătoria, spunând că Putin va purta discuții informale cu președintele Kîrgîzstanului, Sadîr Japarov, marți, apoi va participa la negocieri oficiale și va semna o declarație de cooperare miercuri.

Putin va fi însoțit de miniștri și oameni de afaceri, inclusiv miliardarul Roman Abramovici, a spus Ușakov. El a adăugat că liderul Kremlinului este de asemenea așteptat să se întâlnească cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, în timpul vizitei.

Aceasta va fi a doua vizită a lui Putin în Kîrgîzstan de când a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Vizita sa anterioară, în octombrie 2023, a fost prima sa călătorie în străinătate după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele său pentru crime de război, în legătură cu presupusa deportare a copiilor ucraineni.

Administrația prezidențială din Kârgâzstan a declarat că joi, ultima zi a vizitei lui Putin, este programat un summit al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) condusă de Moscova.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
1
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
2
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
Folder, judge's hammer on table
3
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
5
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Digi Sport
”Le curgea mâncare din gură”. Paraschivescu a plecat sănătos și s-a întors bolnav dintr-o ”infecție” de stațiune din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Ministrul Apărării, despre planul de pace pentru Ucraina: „Dacă îl lași pe Putin să facă ce vrea, cine va fi următorul?”
Russian President Putin meets with Belarusian President Lukashenko in Moscow
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
Putin dezvăluie originea planului lui Trump prin care practic obligă Ucraina să capituleze: „Sunt în concordanță cu negocierile”
Vladimir Putin și Donald Trump
„Capitularea totală a Ucrainei”, „Planul lui Putin” sau „Un nou München 1938”. Senatorii americani critică dur înțelegerea Putin-Trump
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Institutul pentru Studiul Războiului: Kremlinul pregătește terenul pentru a respinge planul de pace al SUA
Recomandările redacţiei
FED INVITAT VICEPREMIER REDACTIE ORA 21 241125_28009
Tanczos Barna: Evaziunea fiscală vizată în forță. Operațiunea Jupiter...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Moșteanu, despre lipsa de transparență privind ajutorul pentru...
ID323157_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consilierul prezidențial Marius Lazurca, despre inițiativa strategică...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre efectele majorării TVA: „Se vor ameliora în...
Ultimele știri
Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea războiului: „Ideea este total şi complet eronată”
George Simion critică majorarea taxelor pe proprietate: „E jaf cu acte în regulă. Asta înseamnă să fii Bolojan”
Ministerul Finanţelor neagă faptul că încasările din TVA au scăzut, în ciuda creşterii taxelor. „Luna august are activitate redusă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Scandal în campania pentru Primăria Capitalei. Candidata care condamnă femicidul, apărătoarea unui fost...
Adevărul
Un gigant german cu șapte fabrici în România vrea să concedieze 1.500 de angajați și să vândă divizia...
Playtech
Ce înseamnă „recalculare din oficiu” și „recalculare la cerere”. Care e diferența
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
Nu mai există cale de întoarcere: divorțează după 17 ani și luptă pentru afacerea de 4.000.000 € din Vaslui
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Imagini șocante cu momentul în care cinci prizonieri de război ucraineni sunt executați de un soldat rus
Newsweek
Impozit pe pensiile militare, anulat în instanță. Ce se poate face în cazul pensiilor contributive? DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu