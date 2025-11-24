Vladimir Putin începe marți o vizită de trei zile în Kîrgîzstan

Președintele rus Vladimir Putin va efectua marți o vizită de trei zile în Kîrgîzstan, au anunțat luni autoritățile din Moscova și Bișkek, potrivit The Moscow Times.

„Vizita va fi un eveniment important în dezvoltarea parteneriatului strategic și a relațiilor de alianță între cele două țări”, a declarat un purtător de cuvânt al administrației prezidențiale din Kârgâzstan pentru agenția de știri Interfax.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iurii Ușakov, a confirmat călătoria, spunând că Putin va purta discuții informale cu președintele Kîrgîzstanului, Sadîr Japarov, marți, apoi va participa la negocieri oficiale și va semna o declarație de cooperare miercuri.

Putin va fi însoțit de miniștri și oameni de afaceri, inclusiv miliardarul Roman Abramovici, a spus Ușakov. El a adăugat că liderul Kremlinului este de asemenea așteptat să se întâlnească cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, în timpul vizitei.

Aceasta va fi a doua vizită a lui Putin în Kîrgîzstan de când a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Vizita sa anterioară, în octombrie 2023, a fost prima sa călătorie în străinătate după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele său pentru crime de război, în legătură cu presupusa deportare a copiilor ucraineni.

Administrația prezidențială din Kârgâzstan a declarat că joi, ultima zi a vizitei lui Putin, este programat un summit al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO) condusă de Moscova.

Editor : B.E.