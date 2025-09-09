Live TV

Vladimir Putin l-a decorat pe șeful amatei pentru „pentru curaj, vitejie şi dăruire”. Valeri Gherasimov e acuzat de crime de război

Data publicării:
Russian President Putin Meets With Russia Armed Forces Chief Gerasimov
Președintele rus Vladimir Putin și șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei, generalul Valeri Gherasimov, într-o întâlnire din 19 aprilie 2025 Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a acordat luni Ordinul pentru Curaj generalului de armată Valeri Gherasimov, şeful statului major general al forţelor armate ale Rusiei şi comandantul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, informează marţi Reuters.

Gherasimov, unul dintre cei mai puternici oameni din armata rusă şi împotriva căruia Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare pentru presupuse crime în Ucraina, este considerat principalul arhitect al strategiei de război modern a Rusiei. El a împlinit luni 70 de ani, notează Agerpres.

Ordinul pentru Curaj, o prestigioasă decoraţie de stat, i-a fost acordat lui Gherasimov „pentru curaj, vitejie şi dăruire demonstrate în îndeplinirea datoriei militare”, conform unui decret publicat luni seară pe un site oficial al Rusiei, echivalentul Monitorului Oficial.

Se crede că Gherasimov deţine una dintre cele trei serviete nucleare ale Rusiei care pot transmite ordine pentru un atac nuclear. El a jucat mai multe roluri cheie, de la capturarea peninsulei Crimeea de către Rusia de la Ucraina în 2014 şi până la sprijinul militar inovator acordat de Rusia preşedintelui Bashar al-Assad în războiul civil sirian.

Statele Unite l-au sancţionat a doua zi după invadarea Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022, considerându-l unul dintre oficialii direct responsabili. Putin l-a desemnat pe Gherasimov să conducă campania din Ucraina în ianuarie 2023.

Gherasimov, împreună cu ministrul apărării de la acea vreme, Serghei Şoigu, un alt aliat apropiat al lui Putin, a fost aspru criticat de influenţii bloggeri de război ai Rusiei pentru eşecurile armatei din primul an de război, când aceasta a suferit o serie de eşecuri şi retrageri jenante. 

Trupele ruse se află în ofensivă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina, afirmă generalul Valeri Gherasimov

