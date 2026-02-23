Live TV

Vladimir Putin, la patru ani de la declanșarea ofensivei în Ucraina: Dezvoltarea forţelor nucleare ruse este o „prioritate absolută"

Donald Trump și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Preşedintele rus Vladimir Putin a stabilit duminică drept o „prioritate absolută” dezvoltarea forţelor nucleare ale Rusiei după expirarea ultimului tratat de dezarmare cu Statele Unite şi a promis să continue „întărirea” armatei ruse care luptă în Ucraina, transmite AFP.

„Dezvoltarea triadei nucleare, care garantează securitatea Rusiei şi permite asigurarea eficientă a descurajării strategice şi echilibrul de forţe în lume, rămâne o prioritate absolută”, a declarat Putin într-un discurs televizat adresat trupelor, scrie Agerpres.

În acest scurt discurs cu ocazia Zilei apărătorului patriei în Rusia, Putin şi-a exprimat intenţia de a continua eforturile de „întărire a armatei şi marinei, ţinând cont de evoluţia situaţiei internaţionale, pe baza experienţei militare acumulate în timpul operaţiunii militare speciale”, denumirea dată de autorităţile ruse ofensivei din Ucraina.

„Vom consolida calitativ capacităţile tuturor tipurilor şi felurilor de forţe armate, vom îmbunătăţi pregătirea lor de luptă, mobilitatea şi capacitatea de a opera în toate condiţiile, chiar şi în cele mai dificile”, a continuat el.

Aceste remarci vin cu două zile înainte de împlinirea a patru ani de la declanşarea ofensivei ruse pe scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

Rusia şi Statele Unite, cele două principale puteri nucleare, nu mai sunt legate de niciun tratat de dezarmare în această chestiune de la expirarea acordului New START la începutul lunii februarie.

În ciuda expirării acestui acord, Moscova a promis să păstreze o abordare „responsabilă” şi să continue să respecte limitele impuse arsenalului său.

