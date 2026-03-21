Vladimir Putin, mesaj de felicitare către Iran: Moscova rămâne un prieten loial al Teheranului

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a felicitat pe liderii iranieni cu ocazia sărbătorii Nowruz şi a declarat că Moscova rămâne un prieten loial şi un partener de încredere pentru Teheran, a anunţat sâmbătă Kremlinul, citat de Reuters.

Putin a trimis mesaje de felicitare noului lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, şi preşedintelui iranian Masoud Pezeshkian cu ocazia Anului Nou iranian, potrivit Kremlinului.

„Vladimir Putin a urat poporului iranian să depăşească încercările grele cu demnitate şi a subliniat că, în acest moment dificil, Moscova rămâne un prieten loial şi un partener de încredere al Teheranului”, a transmis Kremlinul, potrivit News.ro.

Totuşi, amploarea sprijinului Rusiei pentru Iran este contestată. Unele surse iraniene au spus că Teheranul a primit puţin ajutor real din partea Moscovei în cea mai mare criză pentru Iran de la revoluţia din 1979, când şahul sprijinit de Statele Unite a fost înlăturat.

Rusia afirmă că atacurile Statelor Unite şi ale Israelului asupra Iranului au aruncat întregul Orient Mijlociu într-o situaţie extrem de periculoasă şi au declanşat o criză energetică globală. Putin a condamnat uciderea liderului suprem iranian drept „o crimă cinică”.

Publicaţia Politico a relatat că Moscova ar fi propus Washingtonului un schimb: Kremlinul ar înceta să mai furnizeze informaţii Iranului dacă Statele Unite ar opri furnizarea de informaţii Ucrainei despre Rusia. Statele Unite au respins ideea, iar Kremlinul a calificat informaţia drept falsă.

Parteneriatul strategic dintre Rusia şi Iran nu include o clauză de apărare reciprocă, iar Moscova a declarat în repetate rânduri că nu doreşte ca Iranul să dezvolte o armă nucleară, temându-se că acest lucru ar declanşa o cursă a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu.

Editor : B.E.