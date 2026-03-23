Vladimir Putin, mesaj de felicitare pentru Kim Jong Un după realegerea în cea mai înaltă funcție a puterii: „Ne vom continua munca”

Kim Jong Un și Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a pronunţat luni în favoarea întăririi „parteneriatului strategic” cu Phenianul, într-un mesaj de felicitare către liderul nord-coreean Kim Jong Un cu prilejul realegerii sale la preşedinţia Comisiei pentru afacerile statului, cea mai înaltă funcţie a puterii, relatează AFP.

„Ne vom continua bineînţeles munca noastră strânsă comună vizând întărirea parteneriatului strategic între Moscova şi Phenian”, a declarat Putin în acest mesaj publicat de Kremlin, dând asigurări că „asta corespunde fără nicio îndoială intereselor fundamentale” ale celor două popoare.

De asemenea, liderul de la Kremlin a elogiat „contribuţia personală” a lui Kim Jong Un „în întărirea legăturilor amicale de aliaţi” între cele două ţări, care au încheiat un acord de apărare reciprocă în 2024.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Moscovei furnizându-i soldaţi pentru a respinge avansul ucrainean în regiunea rusă Kursk, în cadrul ofensivei în Ucraina în curs din februarie 2022.

În schimb, Rusia furnizează Coreei de Nord un ajutor financiar, tehnologii militare, aprovizionări alimentare şi energetice, potrivit analiştilor.

La începutul lui ianuarie, Kim Jong Un s-a angajat să susţină „fără condiţii” toate politicile şi deciziile lui Vladimir Putin, într-o scrisoarea făcută publică de agenţia de presă oficială KCNA.

