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Vladimir Putin: Musk este „un geniu, un geniu adevărat”

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Elon Musk și Vladimir Putin ar fi fost în contact regulat din 2022, nota WSJ. Foto: Profimedia
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Preşedintele rus Vladimir Putin l-a numit miercuri un „geniu” pe directorul executiv al SpaceX, miliardarul Elon Musk, şi a asigurat că Moscova menţine contacte strânse cu Washingtonul în domeniul cooperării spaţiale, informează EFE.

„Elon Musk este un geniu, un geniu adevărat. Câte nave spaţiale are pe orbită? Peste 5.000”, a spus şeful Kremlinului în marja summitului Rusia-Africa care se desfăşoară în perioada 28-29 octombrie la Moscova, potrivit agenţiilor ruse de presă.

Făcând apoi referire la reţeaua satelitară rusă incipientă Rassvet, liderul de la Kremlin a adăugat că „şi noi abia facem primii paşi”.

Preşedintele Vladimir Putin a spus că, deşi sunt concurenţi, susţine ca Rusia şi SUA să nu se obstrucţioneze reciproc.

„Atât noi, cât şi partenerii noştri americani apreciem acest lucru şi, în pofida tuturor problemelor politice, lucrăm strâns”, a spus el.

În ultimele săptămâni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat că, fără avertisment, tehnologia Starlink a lui Musk a încetat să mai funcţioneze la anumite viteze şi că SUA au încetat să mai avertizeze Ucraina înainte de unele atacuri cu rachete balistice ruseşti, printre altele.

Sâmbătă, Ucraina a mulţumit SUA pentru că serviciul militar Starlink folosit de armată şi-a reluat funcţionarea la parametrii obişnuiţi după o solicitare expresă adresată lui Musk de către preşedintele american Donald Trump.

Elon Musk a explicat, într-un mesaj recent, că restricţiile impuse utilizării sateliţilor Starlink urmăresc să evite ca aceştia să devină ţinte ale atacurilor de represalii ruseşti, ceea ce, în final, ar genera cantităţi mari de resturi şi ar face ca „spaţiul să devină inutilizabil”.

Editor : Sebastian Eduard

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