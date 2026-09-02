Vladimir Putin promite că va continua să sprijine Iranul în conflictul cu SUA și îi va furniza „bunurile necesare”

Vladimir Putin a declarat că va continua să sprijine Iranul și că îi va furniza „bunurile necesare”, în lupta sa împotriva SUA pentru Strâmtoarea Ormuz. Afirmația a fost făcută în cadrul unei întâlniri a Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, desfășurată în Kârgâzstan pe 1 septembrie, relatează Kyiv Independent.

Președintele american Donald Trump a atacat Iranul în februarie, declanșând un conflict care a continuat intermitent de atunci și care a redus sever traficul global de petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

„În aceste momente dificile, încercăm să vă oferim asistența de care aveți nevoie”, i-a spus Putin președintelui iranian Masoud Pezeshkian.

„Am discutat despre acest lucru cu dumneavoastră și vă furnizăm bunurile necesare”, a subliniat Putin.

Este cunoscut deja faptul că Rusia îi furnizează Iranului componente pentru drone și muniție în războiul acestui stat cu SUA, iar Moscova ar fi ajutat, de asemenea, Teheranul să ochească bazele americane.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a minimalizat asistența oferită de Moscova Teheranului.

„Iranul primește unele provizii din Rusia, dar dacă vom opri companiile aeriene iraniene, lucru pe care îl vom face, sprijinul primit va fi mult mai mic”, a declarat Bessent la canalul Newsmax.

Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed pentru a fi utilizate pe scară largă împotriva Ucrainei

„Ei nu primesc cu adevărat sprijin financiar direct din partea Rusiei.”

În primul an al invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed pentru a fi utilizate pe scară largă atât împotriva țintelor militare, cât și a celor civile.

Relațiile dintre Ucraina și Iran au rămas tensionate de atunci, Kievul lovind o navă iraniană care transporta încărcătură militară în Marea Caspică, în luna iulie.

Liderii care au participat la întâlnirea Organizației pentru Cooperare de la Shanghai au semnat o declarație comună prin care au criticat „măsurile coercitive unilaterale” ce ar putea avea „un impact negativ asupra economiei globale”, făcând referire la sancțiunile occidentale împotriva Iranului și a Rusiei.

Alături de Rusia și Iran, la întâlnire au participat Belarus, Kazahstan, Pakistan, Tadjikistan, Uzbekistan și India.

Rusia a ajutat în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice care ar putea pune în pericol navele de război americane

Rusia a ajutat în secret Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice avansate, în cadrul unuia dintre cele mai importante transferuri cunoscute de tehnologie militară strategică de la Moscova la Teheran, relatează Financial Times. Cotidianul relatează că Rusia ajută în secret Iranul încă din 2023.

Programul secret, desfășurat pe mai mulți ani și cu numele de cod C430L, a mobilizat unii dintre cei mai experimentați specialiști ruși în domeniul rachetelor pentru a ajuta Iranul să dezvolte o nouă clasă de arme capabile să amenințe portavioanele americane și alte nave de război din Orientul Mijlociu.

O anchetă a FT a dezvăluit programul, care a început în 2023 și a continuat pe durata războiului americano-israelian împotriva Iranului, pe baza unor corespondențe rusești scurse în presă, a înregistrărilor de călătorie și a analizei brevetelor militare.

Acest lucru face parte din relația militară strategică din ce în ce mai strânsă dintre Rusia și Iran.

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Editor : Liviu Cojan