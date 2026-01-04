Live TV

Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro

Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
Vladimir Putin cu Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Foto: Profimedia

Rusia ar putea pierde miliarde de dolari investiți în Venezuela din cauza răsturnării lui Maduro. Căderea regimului lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de forțele speciale americane și va fi judecat la New York sub acuzația de narcoterorism, a lăsat în suspans soarta miliardelor de dolari investiți și împrumutați de Venezuela de la Rusia.

Potrivit calculelor Reuters, între 2006 și 2017, Kremlinul a alocat în total 17 miliarde de dolari guvernului venezuelean, precum și companiei petroliere de stat a țării, PDVSA.

Primii bani – 2,2 miliarde de dolari – au fost primiți de predecesorul lui Maduro, Hugo Chávez, care în 2009 a încheiat un contract pentru achiziționarea de arme rusești – tancuri T-72 și sisteme antiaeriene S-300. După 8 ani, Venezuela datora Moscovei deja 3,5 miliarde de dolari, pe care nu i-a putut rambursa din cauza crizei economice și a sancțiunilor. În 2017, Vladimir Putin și Maduro au convenit să amâne plățile pentru acest împrumut cu 10 ani, cu rambursarea sumei principale în perioada 2024-2027.

La sfârșitul anilor 2010, Rosneft a devenit un important creditor al lui Maduro, primind în schimb acțiuni în marile proiecte petroliere din Venezuela. Guvernul Maduro a folosit banii ruși pentru a evita intrarea în incapacitate de plată, plătind Kremlinului cu petrolul pe care Rosneft îl revindea pe piața mondială, au declarat surse Reuters. În 2020, după introducerea sancțiunilor împotriva PDVSA, Rosneft a vândut toate activele din Venezuela către o structură de stat special creată, Roszarubezhneft, care aparține în totalitate statului.

Acum, soarta zăcămintelor petroliere venezuelene se află în mâinile administrației lui Donald Trump, care a acuzat Venezuela de „furtul” petrolului din SUA. „Am construit industria petrolieră venezueleană cu ajutorul talentului, energiei și abilităților americane, iar regimul socialist ne-a furat-o”, a declarat Trump. El a adăugat că SUA intenționează să reconstruiască infrastructura venezueleană și să „vândă foarte mult petrol”, inclusiv altor țări.

Potrivit lui Trump, nu vor exista probleme cu Rusia din cauza operațiunii din Venezuela, iar cu Putin nu a discutat „niciodată” despre soarta lui Maduro.

Operațiunea rapidă a SUA, care, potrivit Associated Press, a durat doar aproximativ o jumătate de oră, a provocat o reacție rezervată la Moscova. Ministerul de Externe și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de atacurile americane asupra teritoriului venezuelean și „serioasa preocupare” față de informațiile privind arestarea lui Maduro. De asemenea, a cerut eliberarea lui Maduro și a soției sale, Cecilia Flores, care riscă mai multe condamnări pe viață în SUA.

Pe de o parte, Putin, ca coleg de breaslă autoritară, se identifică cu Maduro – și în acest sens este indignat și speriat, iar pe de altă parte, ca lider al unei țări care pretinde statutul de superputere, Putin se asociază cu Trump – și în această privință îl invidiază teribil în acest moment, argumentează politologul Abbas Galliamov.

„Va fi o zi foarte grea pentru liderii blocului de forță rus. Vor fi multe strigăte de genul „de ce ei pot, iar voi nu?!”, scrie Galliamov.

