Triada nucleară a Rusiei a fost consolidată vineri prin intrarea în serviciu a unui nou submarin atomic, „Perm”, care îşi ia numele de la un oraş din Urali şi va fi dotat cu rachete hipersonice Zircon. Pentru a asista la ceremonia ridicării drapelului pe acest submarin, numit de ruşi „crucişător nuclear”, preşedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la un şantier naval din Arhanghelsk, în nord-vestul Rusiei, relatează EFE.

La ceremonia organizată la şantierul naval din portul nordic Severodvinsk, Putin a amintit că acesta este al cincilea submarin din clasa Yasen-M livrat marinei în ultimii şase ani.

„În curând, noul crucişător va intra în componenţa Flotei Pacificului (...) şi va apăra frontierele maritime şi securitatea patriei, Orientul nostru Îndepărtat, Arctica noastră şi întreaga Rusie”, a declarat el.

Putin a subliniat că submarinele ruseşti din această clasă pot îndeplini misiuni „în orice zonă oceanică din lume, operând clandestin şi utilizând toate tipurile de rachete de croazieră lansate de pe nave, precum şi rachete hipersonice Zircon, care se caracterizează printr-un potenţial ofensiv şi de precizie ridicate”.

El a declarat că Rusia este una dintre puţinele ţări din lume capabile să construiască submarine nucleare de o asemenea putere, echipate cu armament cu rază de acţiune globală.

Rachetele Zircon, una dintre bijuteriile coroanei noului arsenal rusesc, au o rază de acţiune de o mie de kilometri şi pot atinge o viteză de „Mach 10” sau 2,5-3 kilometri pe secundă, ceea ce le face nedetectabile pentru sistemele de apărare antiaeriană inamice, notează EFE, citată de Agerpres.

Vladimir Putin, la lansarea submarinului Perm. Foto: Profimedia

Putin a adăugat că, până în 2030, corporaţia navală Sevmash va livra încă cinci submarine marinei ruse, dintre care trei de generaţia a patra (Yasen-M). El a insistat că Rusia intenţionează nu doar să-şi mărească flota de submarine, ci şi să-şi modernizeze armamentul cu rază lungă de acţiune şi cel antinavă pentru a-şi consolida prezenţa în toate mările.

După ce ambele camere ale parlamentului rus au aprobat - vineri a fost rândul Consiliului Federaţiei (camera superioară) - bugetul de stat, care prevede o creştere cu o treime a cheltuielilor pentru apărare, până la 200.000 de milioane de dolari în 2027 - aproape 7 % din PIB-ul rus -, Putin a afirmat că guvernul va aloca „resurse financiare importante” pentru consolidarea Forţelor navale.

În acest sens, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că submarinele nucleare „sunt o parte foarte importantă a triadei” şi a adăugat că „importanţa triadei nucleare în sine nu poate fi subestimată în condiţiile geopolitice actuale”. „Ţara noastră se află în prezent într-un context extrem de ostil. De aceea, triada nucleară reprezintă o garanţie fiabilă a securităţii noastre”, a spus Peskov.

Triada nucleară rusă reprezintă ansamblul forţelor sale nucleare strategice, alcătuită din trei componente: rachete intercontinentale, submarine nucleare şi aviaţia strategică.

Marina rusă a suferit un eşec major pe 22 noiembrie, după scufundarea corvetei „Merkury” în largul coastelor libiene în urma unui atac cu drone acvatice revendicat de preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. În plus, Kievul a atacat recent în largul Libiei şi în Marea Baltică alte două nave legate de Ministerul Apărării rus, aminteşte EFE.

Editor : Liviu Cojan