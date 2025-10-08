Live TV

Vladimir Putin se laudă că armata sa a cucerit circa 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu din Ucraina, în 2025

Russian President Putin Meets With Military Commanders, St Petersburg, Russia - 07 Oct 2025
Președintele rus Vladimir Putin, în centru, ține o întâlnire cu liderii militari pentru a discuta despre războiul din Ucraina, pe 7 octombrie 2025, la Sankt Petersburg.Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, marţi, că forţele ruse au capturat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu ucrainean în acest an, susţinând că Moscova şi-a păstrat „iniţiativa strategică completă” pe câmpul de luptă. Câştigurile reprezintă aproximativ 1% din suprafaţa terestră a Ucrainei, aducând controlul total al Rusiei la aproape 20%, transmite France 24.

Putin, vorbind la o întâlnire cu înalţii comandanţi militari ruşi cu ocazia celei de-a 73-a aniversări a sale, a declarat că forţele ucrainene se retrag în toate sectoarele frontului. El a spus că Kievul încearcă să lovească adânc în teritoriul rus, dar că acest lucru nu va ajuta la schimbarea situaţiei în războiul care durează de mai bine de trei ani şi jumătate.

„În acest moment, forţele armate ruse deţin în totalitate iniţiativa strategică”, a declarat Putin la reuniunea din nord-vestul Rusiei, lângă al doilea oraş ca mărime al Rusiei, Sankt Petersburg, potrivit unei transcrieri a Kremlinului, scrie News.ro.

„Anul acesta, am eliberat aproape 5.000 de km pătraţi de teritoriu – 4.900 – şi 212 localităţi”, a afirmat el.

Forţele ucrainene, a spus el, „se retrag de-a lungul întregii linii de contact, în ciuda încercărilor de rezistenţă acerbă”.

Marţi, Ministerul Apărării al Rusiei a raportat capturarea a încă două sate de-a lungul frontului, care, potrivit comandantului suprem al Ucrainei, se întinde acum pe o lungime de peste 1.250 km.

În august, armata ucraineană a respins recentele ofensive ale Rusiei ca fiind un eşec, forţele Moscovei nereuşind să captureze niciun oraş ucrainean important în acest an.

Surse ucrainene afirmă că trupele de la Kiev au înregistrat progrese în regiunea Doneţk, în special în jurul oraşului Dobropillia, situat în apropierea importantului nod logistic Pokrovsk. Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că forţele ucrainene au recâştigat teren în regiunea de frontieră Sumî, unde Rusia şi-a stabilit o bază.

Generalul armatei ruse Valeri Gerasimov, şeful Statului Major al forţelor armate ruse, a declarat în cadrul reuniunii comandanţilor de vârf că forţele ruse „avansau practic în toate direcţiile”. Forţele ucrainene, a spus el, se concentrau pe încetinirea avansului rus.

Gerasimov, comandantul general al efortului de război al Rusiei, a declarat că cele mai intense lupte aveau loc în Pokrovsk şi în zonele din apropierea oraşului Dnipropetrovsk.

Trupele Moscovei avansau către oraşele-cheie Siversk şi Kosteantînivka, în principalul teatru de operaţiuni din regiunea Doneţk.

Gerasimov a declarat că forţele ucrainene erau alungate din oraşul Kupiansk, atacat de luni de zile de ruşi în nord-estul Ucrainei, şi că avansau în regiunile Zaporojie şi Dnipropetrovsk, mai la sud.

De asemenea, au înregistrat progrese în crearea de zone tampon în regiunile Sumî şi Harkov, din nord.

În declaraţiile sale din cadrul reuniunii, Putin a afirmat că obiectivele Rusiei rămân aceleaşi ca în momentul lansării „operaţiunii militare speciale” în februarie 2022, spunând că aceasta vizează „demilitarizarea şi denazificarea” vecinului său mai mic.

