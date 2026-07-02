Vladimir Putin și-a extins serviciul de protecție pentru a patra oară de la invadarea Ucrainei

Vladimir Putin a emis un decret pentru extinderea personalului a Serviciului Federal de Protecție (FSO) pentru a patra oară de la invadarea Ucrainei de către forțele sale în 2022. FSO are în sarcină o gamă largă de funcții de securitate, inclusiv siguranța personală a șefului statului. Înainte de invazia pe scară largă, aparatul central al serviciului nu mai fusese extins din 2010.

Decretul, care urma să intre în vigoare la 1 iulie, majorează numărul maxim de personal militar și civil din cadrul aparatului central de la 785 la 812, a relatat la sfârșitul lunii iunie publicația independentă Verstka, citând proiectul publicat pe portalul rus al actelor normative, scrie Kyiv Post.

Pe lângă acest nucleu administrativ, care constituie centrul nevralgic al FSO, se estimează că serviciul include zeci de mii de ofițeri și soldați responsabili de protejarea proprietăților statului și a înalților demnitari.

Principala lor sarcină este protejarea președintelui, a familiei sale și a prim-ministrului, dar atribuțiile lor se extind și la asigurarea securității Kremlinului, a parlamentului (Duma de Stat) și a zeci de reședințe prezidențiale puternic fortificate.

O ramură specializată a FSO, Serviciul Special de Comunicații (Spetssviaz), controlează servieta nucleară asociată cu Putin, în timp ce protecția sa fizică imediată este asigurată de o altă unitate a FSO, Serviciul de Securitate Prezidențial.

Un președinte paranoic?

Primul decret care stabilea un plafon pentru personalul central al FSO a fost emis în 2004, când numărul maxim a fost fixat la 600.

De atunci, numărul a fost majorat de mai multe ori, ajungând la 725 în 2010, sub președinția lui Dmitri Medvedev. Timp de aproape 13 ani după aceea, numărul a rămas neschimbat, până când Putin l-a majorat la 760 la sfârșitul anului 2022.

De la invazia pe scară largă, Putin a majorat efectivul de personal de încă trei ori, ducând numărul maxim al angajaților din aparatul central de la 725 înainte de război la 812 conform ultimului decret, o creștere de aproximativ 12%.

Până acum, toate aceste schimbări au intrat în vigoare la începutul sau la sfârșitul anului; aceasta este prima extindere din timpul războiului care se pune în aplicare la jumătatea anului, după cum a subliniat Verstka.

Presa rusă și internațională a relatat în ultimele luni că Putin pare din ce în ce mai îngrijorat de siguranța sa personală.

În luna mai, o evaluare a serviciilor de informații europene, relatată de surse occidentale, a arătat că Putin se temea de o tentativă de asasinat și de o lovitură de stat și că, în consecință, măsurile de securitate fuseseră înăsprite semnificativ.

Conform acestor rapoarte, angajaților care lucrează în apropierea lui Putin li s-a interzis utilizarea telefoanelor mobile și li se cere să poarte măști și să-și scoată ceasurile de mână înainte de a se întâlni cu acesta.

De asemenea, FSO a redus drastic programul de călătorii al lui Putin, ținându-l mai des în locații securizate, în timp ce deplasările sale în străinătate sunt însoțite de măsuri de securitate vizibil întărite.

În timpul unei vizite în Kazahstan, în luna mai, convoiul său ar fi inclus o mașină blindată, un elicopter și un vehicul echipat cu un sistem de război electronic conceput pentru a perturba posibilele amenințări.

Editor : Sebastian Eduard