Statele Unite și Rusia sunt de acord asupra unui punct de vedere: un armistițiu temporar „nu va face decât să prelungească conflictul”, a anunțat duminică seara Kremlinul, după convorbirea telefonică dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump, relatează AFP și Reuters.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a susținut că discuția dintre Vladimir Putin și Donald Trump a durat 1 oră și 15 minute și a avut loc la cererea liderului american.

„Principalul lucru este că președinții Rusiei și Statelor Unite au opinii similare, și anume că opțiunea unui armistițiu temporar propusă de ucraineni și europeni sub pretextul pregătirii unui referendum sau sub alte pretexte nu face decât să prelungească conflictul și să ducă la reluarea ostilităților”, a declarat Ușakov.

Conform spuselor sale, pentru ca ostilitățile să înceteze, Kievul trebuie să ia o „decizie curajoasă”, în conformitate cu discuțiile dintre Rusia și SUA privind Donbasul.

„Având în vedere situația actuală de pe fronturi, ar fi logic ca regimul ucrainean să ia această decizie în ceea ce privește Donbasul.”

Kremlinul a confirmat duminică faptul că liderii Vladimir Putin şi Donald Trump au purtat o convorbire telefonică „amicală”, înainte de întâlnirea celui de-al 47-lea președinte american cu Volodimr Zelenski în Florida.

Preşedinţia rusă a anunţat că cei doi lideri vor discuta din nou după această întâlnire.

„Întreaga convorbire s-a desfăşurat într-o atmosferă amicaă”, a declarat presei consilierul dplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov. „Ei au convenit să vorbească din nou la telefon după întâlnirea între preşedintele american şi Zelenski”, a precizat el.

Amintim că Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump. În declarațiile făcute reporterilor în fața reședinței Mar-a-Lago, președintele american a afirmat că Vladimir Putin este hotărât să încheie pacea cu Ucraina.

Totodată, liderul de la Casa Albă s-a declarat convins că „avem toate ingredientele necesare pentru a încheia un acord benefic pentru Ucraina și pentru toată lumea”.

„Astăzi vom avea o întâlnire excelentă”, a mai adăugat el.

