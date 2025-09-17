Vladimir Putin şi premierul indian Modi își întăresc alianța, în ciuda presiunii SUA. Cei doi lideri au vorbit din nou la telefon

Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul indian Narendra Modi şi-au exprimat satisfacţia pentru „prietenia” dintre ţările lor în cursul unei convorbiri telefonice de miercuri, în pofida presiunilor Washingtonului privind legăturile economice între cele două puteri, relatează The Times of India.

„Relaţiile între India şi Rusia au fost mereu exclusiv bazate pe încredere şi prietenie”, a declarat preşedintele rus în cadrul unei reuniuni guvernamentale televizate de după discuţia telefonică.



Narendra Modi a declarat la rândul său pe X că cele două ţări sunt hotărâte să-şi întărească „parteneriatul strategic special şi privilegiat”, adăugând că „India este gata să aducă toate contribuţiile posibile la o soluţionare paşnică a conflictului din Ucraina”. El i-a mulţumit, de asemenea, lui Putin pentru apelul prin care l-a felicitat cu ocazia împlinirii a 75 de ani miercuri, potrivit EFE.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cei doi lideri au discutat de asemenea despre viitoarea vizită a lui Vladimir Putin în India, prevăzută să aibă loc în decembrie, potrivit Kremlinului.



Această discuţie are loc a doua zi după ce preşedintele american Donald Trump l-a felicitat la rândul său pentru aniversare pe Modi, cu care a vorbit despre conflictul din Ucraina şi despre taxele vamale.



Donald Trump a crescut taxele vamale asupra produselor indiene de la 25 la 50% drept sancţiune pentru achiziţiile de petrol rusesc, despre care susţine că finanţează conflictul declanşat de Vladimir Putin în Ucraina.



India, vechi aliat al SUA şi unul dintre cei mai mari importatori de ţiţei din lume, a anunţat că va continua să importe petrol din Rusia „pentru că sursele de aprovizionare tradiţionale au fost deturnate spre Europa după declanşarea conflictului” în Ucraina, în februarie 2022.



Vladimir Putin şi Narendra Modi, ale căror ţări colaborează în cadrul BRICS, şi-au afişat deja apropierea la începutul lui septembrie cu prilejul unui summit în China. India a anunţat atunci că nu se va „înclina” în faţa Washingtonului.

Editor : C.A.