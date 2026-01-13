Live TV

Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”

Data publicării:
vladimir putin -sesiune intrebari raspunsuri - decembrie 2025
Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin folosește „fără îndoială” sosii pentru a evita atentatele la adresa sa, ceea ce face parte din protocolul strict de securitate al Federației Ruse, relatează publicația ucraineană Focus.

Pentru Putin însuși, utilizarea „dublurilor” este deja un fenomen obișnuit. Acest lucru a fost relatat de fostul șef al MI6, ofițerul serviciilor secrete britanice Richard Dearlove, într-o declarație pentru publicația The Sun.

El a menționat rapoartele serviciilor secrete ucrainene, care indică faptul că sosii ale lui Putin apar în public. Potrivit lui Dearlove, aceste informații sunt adevărate, iar apariția în public a unui „fals” șef al Kremlinului depinde de circumstanțe.

Analiștii și oficialii occidentali consideră că riscurile unui atac asupra lui Putin au crescut odată cu începerea războiului pe scară largă în Ucraina. Serviciile speciale ucrainene au demonstrat în repetate rânduri capacitatea de a efectua atacuri pe teritoriul rus, ceea ce a sporit îngrijorarea Kremlinului cu privire la vulnerabilitatea liderului lor.

 „El ar fi fost, de asemenea, o țintă pentru dronele ucrainene, dacă acestea ar fi știut cu exactitate unde se află și când”, a explicat fostul șef al MI6.

Potrivit acestuia, Putin nu folosește sosii în timpul întâlnirilor diplomatice sau celor importante, deoarece în aceste situații ar fi destul de dificil să mențină un astfel de subterfugiu.

„Sosiile nu sunt folosite la întâlnirile personale, deoarece este foarte dificil să-l imiți pe Putin când ești atât de aproape”, a explicat ofițerul.

Totuși, situația este diferită atunci când, de exemplu, liderul de la Kremlin se plimbă printr-o fabrică sau prin parc, mai ales dacă este vorba de un eveniment în aer liber. În acest caz, nu se poate ști cu certitudine dacă mediul înconjurător poate fi controlat în totalitate, în special în ceea ce privește atacurile cu drone.

Citește și:

Peskov spune că Putin nu a folosit sosii: „Astfel de discuții sunt o farsă absurdă. Starea lui de sănătate este de invidiat”

„Sunteți real?” Reacția lui Vladimir Putin, întrebat dacă are sosii

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maduro
1
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Rep. Jeff Landry
3
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
4
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Oana Gheorghiu:
5
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin și Ali Khamenei
Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar resimți lovitura din plin – doi aliați pierduți în timp record
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin. Anunțul Comisiei Europene
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
„Dominația americană” și lumea împărțită în sfere de influență. De ce riscă Trump să cadă pradă propriei propagande, la fel ca Putin
Russia Pussy Riot
Ce înseamnă să fii „extremist” în Rusia de astăzi: opinia unei membre a grupului activist Pussy Riot
Russia Putin
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Recomandările redacţiei
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare...
Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro și Vladimir Padrino
Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru...
Lack,Of,Gas,In,A,Gas,Stove,In,Europe
Pericolul la care se expun românii care folosesc aragazul pentru a se...
calorifer-profimedia-0637835936
Termoenergetica amână iar furnizarea căldurii în patru sectoare ale...
Ultimele știri
„Stilul de viață american este pe cale să se schimbe”: Criza petrolului care a forțat SUA să treacă la ora de vară în mijlocul iernii
UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Nici măcar BNR nu scapă de șocul impozitelor. Banca centrală a dat în judecată Primăria Sectorului 5 și...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Gino Iorgulescu, prima reacție publică după declarațiile făcute de fiul său, Mario: „Îmi exprim profunda...
Adevărul
Teroare în estul Indiei. Un elefant sălbatic a ucis 20 de persoane în nouă zile. „Este o situație fără...
Playtech
Care este diferența de preț pe factură dacă ridici temperatura în casă de la 19°C la 23°C în ianuarie 2026
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Ce se ascunde în spatele protestului anunțat de George Simion. Politolog: „Este lumea cealaltă, paralelă cu a...
Newsweek
Viața la pensie. Cum să faci ca statul acasă în ianuarie să fie confortabil și să nu te simți singur
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...