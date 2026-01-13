Președintele rus Vladimir Putin folosește „fără îndoială” sosii pentru a evita atentatele la adresa sa, ceea ce face parte din protocolul strict de securitate al Federației Ruse, relatează publicația ucraineană Focus.

Pentru Putin însuși, utilizarea „dublurilor” este deja un fenomen obișnuit. Acest lucru a fost relatat de fostul șef al MI6, ofițerul serviciilor secrete britanice Richard Dearlove, într-o declarație pentru publicația The Sun.

El a menționat rapoartele serviciilor secrete ucrainene, care indică faptul că sosii ale lui Putin apar în public. Potrivit lui Dearlove, aceste informații sunt adevărate, iar apariția în public a unui „fals” șef al Kremlinului depinde de circumstanțe.

Analiștii și oficialii occidentali consideră că riscurile unui atac asupra lui Putin au crescut odată cu începerea războiului pe scară largă în Ucraina. Serviciile speciale ucrainene au demonstrat în repetate rânduri capacitatea de a efectua atacuri pe teritoriul rus, ceea ce a sporit îngrijorarea Kremlinului cu privire la vulnerabilitatea liderului lor.

„El ar fi fost, de asemenea, o țintă pentru dronele ucrainene, dacă acestea ar fi știut cu exactitate unde se află și când”, a explicat fostul șef al MI6.

Potrivit acestuia, Putin nu folosește sosii în timpul întâlnirilor diplomatice sau celor importante, deoarece în aceste situații ar fi destul de dificil să mențină un astfel de subterfugiu.

„Sosiile nu sunt folosite la întâlnirile personale, deoarece este foarte dificil să-l imiți pe Putin când ești atât de aproape”, a explicat ofițerul.

Totuși, situația este diferită atunci când, de exemplu, liderul de la Kremlin se plimbă printr-o fabrică sau prin parc, mai ales dacă este vorba de un eveniment în aer liber. În acest caz, nu se poate ști cu certitudine dacă mediul înconjurător poate fi controlat în totalitate, în special în ceea ce privește atacurile cu drone.

