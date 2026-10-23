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Video Vladimir Putin susține că Rusia nu vrea război cu Europa și acuză UE de „schizofrenie politică”

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Vladimir Putin
Vladimir Putin, președintele Rusiei. Foto: Profimedia Images
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Președintele rus Vladimir Putin susține că Rusia nu se pregătește de un război cu Europa și afirmă că nici popoarele europene, nici rușii nu își doresc o confruntare militară. Liderul de la Kremlin a calificat drept „schizofrenie politică” declarațiile europene privind amenințarea rusă și pregătirile pentru un eventual conflict, într-un interviu acordat jurnalistului Pavel Zarubin, de la postul Vesti, citat de agenția TASS.

„Dacă ne uităm la procesele politice care au loc în Europa, vom vedea că popoarele Europei nu vor să lupte împotriva Rusiei. Aș vrea să fim auziți: nici noi nu vrem să luptăm împotriva Europei”, a declarat Putin.

Liderul de la Kremlin a criticat, de asemenea, declarațiile europene privind amenințarea unui război cu Rusia, pe care le-a descris drept o formă de „schizofrenie politică”.

„Decizia Donbasului și a Novorossiei de a se reuni cu Rusia a devenit, după cum se știe, motivul sau pretextul pentru unii dintre cei care ne vor răul în străinătate - în primul rând, după cum vedem astăzi, în țările europene - pentru a lansa o campanie antirusă pe toate planurile”, a afirmat președintele rus.

Putin a susținut că oficialii europeni vorbesc în mod repetat despre o amenințare din partea Rusiei și despre necesitatea pregătirilor pentru un eventual război.

„Acum vorbesc în permanență și despre o amenințare din partea Rusiei, și despre începerea pregătirilor pentru un război cu Rusia, ceea ce, în opinia mea, reprezintă un fel de schizofrenie politică”, a declarat el. „Și asta va trece”, a adăugat Vladimir Putin.

Citește și: Un armistiţiu între Rusia şi Ucraina era „aproape” înainte ca Trump să ia o decizie care a schimbat totul. „Acum va fi mult mai greu”

Editor : C.A.

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