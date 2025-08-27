Live TV

Vladimir Putin va efectua o vizită „fără precedent” în China săptămâna aceasta

Data publicării:
Vladimir Putin și Xi Jinping
Vladimir Putin și Xi Jinping. Foto Profimedia
Anunțul a fost făcut după ce ministrul rus de externe a sugerat că Beijingul ar trebui să facă parte din garanțiile de securitate pentru Kiev – o propunere respinsă de Kiev.

Liderul Kremlinului, Vladimir Putin, va efectua o vizită de patru zile în China, între 31 august și 3 septembrie, potrivit purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov.
Peskov a calificat vizita drept „ fără precedent” și a spus că aceasta va include întâlniri bilaterale ale delegațiilor, deși în esență agenda completă rămâne neclară.

„Putin va efectua o vizită complet fără precedent în China, pentru care se fac în prezent pregătiri active”, a declarat Peskov miercuri, 27 august, potrivit agenției de presă ruse TASS.

El a adăugat că este planificată o întâlnire bilaterală între Putin și președintele chinez Xi Jinping, alături de evenimente nespecificate organizate de Beijing.

„Trebuie să fie inclusă în evenimentele care vor fi organizate de prietenii noștri chinezi”, a adăugat Peskov.

TASS a raportat că vizita planificată a lui Putin coincide cu summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Tianjin, între 31 august și 1 septembrie, precum și cu parada militară din Piața Tiananmen din Beijing, din 3 septembrie, care comemorează 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Garanții de securitate

Vizita lui Putin urmează, de asemenea, recentelor declarații ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care sugerează că China ar trebui să se implice în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina.

El a adăugat că atât Moscova, cât și Beijingul ar trebui să se implice în discuții, oferte pe care Kievul le-a respins.

Kremlinul a respins, de asemenea, desfășurarea de trupe occidentale ca parte a garanțiilor de securitate, în ciuda faptului că i-a spus lui Trump că este deschis la această idee în principiu.

Trump a vorbit ultima dată cu Putin pe 18 august, când a întrerupt discuțiile cu Zelensky și europenii la Casa Albă pentru a-l suna pe liderul rus.

China s-a poziționat ca un potențial mediator pentru a pune capăt invaziei pe scară largă a Moscovei de la începutul acesteia în 2022, o încercare care a înregistrat puține progrese.

Criticii au scos în evidență legăturile Beijingului cu Moscova, al căror comerț continuu cu Rusia i-a permis să finanțeze invazia Ucrainei.

Xi a felicitat, de asemenea, Ucraina pentru independența sa duminică – primul mesaj de acest fel după invazia Moscovei din 2022.

 

