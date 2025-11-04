Vladimir Putin vrea ca Rusia să intre în cursa pentru supremația mineralelor rare: a cerut un „plan de acțiune” până la 1 decembrie

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat guvernului său să elaboreze un plan de acțiune pentru exploatarea metalelor rare, în contextul în care Moscova dorește să se alăture cursei globale pentru resursele strategice vitale, relatează Politico.

Liderul de la Kremlin a cerut ca până la 1 decembrie să fie pregătit un „plan de acțiune” pentru „dezvoltarea pe termen lung a extracției și producției de metale rare și metale din pământuri rare”, a raportat marți agenția de presă rusă de stat TASS.

Pământurile rare — componente esențiale în toate domeniile, de la smartphone-uri și vehicule electrice până la turbine eoliene — sunt considerate din ce în ce mai importante pentru tehnologie și securitatea energetică, atrăgând atenția unor lideri precum președintele SUA, Donald Trump.

Rusia contribuie cu doar aproximativ 1% la producția mondială de metale rare, în ciuda faptului că deține rezerve vaste. Conform estimărilor Kremlinului, țara deține rezerve de 15 metale rare în valoare totală de 28,5 milioane de tone.

În prezent, China domină piața, producând aproximativ două treimi din oferta mondială și reprezentând aproape jumătate din importurile UE.

Deși UE a încercat să-și diversifice sursele, extracția și prelucrarea pământurilor rare este un proces complex și costisitor, ceea ce face ca blocul să depindă în mare măsură de Beijing.

