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Video Vladimir Putin vrea o „zonă de securitate” de-a lungul frontierei cu Ucraina: „Nu va fi subiect de negocieri”

Data publicării:
Vladimir Putin
Foto: Profimedia
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Din articol
Declarațiile lui Putin vin într-un moment important pentru negocierile diplomatice Rusia și SUA discută noi proiecte comune

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Rusia instituie o „zonă de securitate” pe teritoriul Ucrainei, de-a lungul frontierei dintre cele două țări, și a exclus posibilitatea ca aceasta să fie negociată cu Kievul. Potrivit Kremlinului, zona ar urma să se întindă pe 660 de kilometri, iar aproximativ 70% din aceasta s-ar afla deja sub controlul forțelor ruse, anunță Reuters.

Îmbrăcat în uniformă militară și aflat în vizită la un post de comandă, Putin a afirmat că operațiunea reprezintă un răspuns la incursiunea forțelor ucrainene în regiunea Kursk din vestul Rusiei, desfășurată în perioada 2024–2025.

„Forțele armate ruse au primit misiunea nu doar de a alunga inamicul de pe teritoriul nostru, ci și de a stabili o zonă de securitate pe teritoriul adiacent. Această misiune se desfășoară cu succes”, a declarat liderul rus într-o intervenție televizată.

„Obiectivul nostru este să asigurăm securitatea absolută a regiunilor de frontieră ale Rusiei pe viitor și nu intenționăm să facem din acest aspect un subiect pentru eventuale negocieri de pace cu Ucraina”, a adăugat Putin.

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Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că zona de securitate planificată ar urma să se întindă pe 660 de kilometri, dintre care 70% s-ar afla deja sub controlul Rusiei. El nu a precizat cât de adânc ar urma să se extindă aceasta în interiorul Ucrainei.

Putin a vorbit și anterior despre necesitatea instituirii unei asemenea zone, însă nu precizase până acum nici dimensiunea planificată a acesteia, nici faptul că statutul ei ar fi exclus de la eventualele negocieri.

Planul ar presupune ca Rusia să ocupe și să controleze teritorii din regiunile ucrainene Sumî și Harkiv, care nu se numără printre regiunile pe care Moscova le-a revendicat oficial ca parte a teritoriului rus de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Putin, care apare rareori în uniformă militară, a adoptat un ton ferm în declarațiile adresate ofițerilor superiori.

Declarațiile lui Putin vin într-un moment important pentru negocierile diplomatice

Liderul rus a făcut aceste declarații într-un moment sensibil al eforturilor diplomatice privind războiul din Ucraina, la o săptămână după încheierea unui acord referitor la vânzarea de motorină rusească către Statele Unite. Potrivit relatării, acordul a contribuit la îmbunătățirea relațiilor dintre Moscova și administrația președintelui american Donald Trump și a fost urmat de o nouă deteriorare a relațiilor dintre Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Putin a afirmat că forțele ruse nu au reușit încă să cucerească puțin peste 10% din teritoriul regiunii Donețk și 16,5% din regiunea Zaporijia. Controlul asupra regiunii Donețk rămâne unul dintre obiectivele teritoriale importante ale Moscovei.

Președintele rus a lăudat eficiența atacurilor armatei sale asupra obiectivelor militare, industriale și logistice ucrainene. În același timp, el a recunoscut că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei mai au nevoie de îmbunătățiri.

În ultimele nouă zile, dronele ucrainene au atacat mai multe centre de date din Rusia și o mare rafinărie de petrol. În paralel, forțele ruse au continuat să bombardeze orașe, centrale electrice și porturi din Ucraina, precum și alte obiective.

Rusia și SUA discută noi proiecte comune

Anterior, Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții, a declarat că Rusia și Statele Unite poartă discuții privind o serie de noi proiecte comune.

Printre inițiativele analizate s-ar număra construirea unor centre de date alimentate cu energie nucleară. Declarația vine după acordul anunțat săptămâna trecută privind vânzarea de motorină rusească către Statele Unite.

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Editor : C.A.

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