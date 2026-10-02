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Video Volodimir Zelenski: Putin a ordonat armatei ruse să renunțe la „regulile războiului”. Moscova neagă că lovește ținte civile

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Volodimir Zelenski
Foto: Profimedia
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Din articol
„Fără reguli” Dronele cu propulsie cu reacție, o nouă provocare pentru apărarea Ucrainei Ucraina dezvoltă drone interceptoare Moscova respinge acuzațiile

Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin le-ar fi ordonat comandanților ruși să renunțe la restricțiile privind atacurile și să lovească ținte fără „reguli”. Potrivit președintelui ucrainean, ordinul ar fi fost dat în septembrie, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii civile din Ucraina. Moscova respinge acuzațiile și afirmă că armata rusă nu atacă școli sau spitale. Între timp, Rusia folosește tot mai multe drone cu propulsie cu reacție, iar Ucraina încearcă să-și consolideze apărarea aeriană cu avioane F-16 și drone interceptoare, anunță Financial Times.

Zelenski a afirmat, într-un interviu acordat Financial Times, că ordinul ar fi fost dat de Putin în luna septembrie, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile din Ucraina.

Potrivit liderului ucrainean, printre obiectivele lovite în ultimele săptămâni se numără școli, spitale, instalații de telecomunicații și centre de date.

„A spus că acum nu mai există reguli”, a declarat Zelenski pentru Financial Times, citând informații ale serviciilor de informații ucrainene. Acestea ar include comunicații interceptate în care ar fi fost implicați oficiali ai Kremlinului.

Moscova și-a intensificat campania aeriană împotriva orașelor ucrainene în ultimele săptămâni, în timp ce frontul din estul Ucrainei rămâne în mare parte blocat.

În paralel, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra depozitelor de petrol și a instalațiilor energetice din Rusia, în încercarea de a perturba logistica militară rusă și veniturile care contribuie la finanțarea războiului.

„Fără reguli”

Zelenski a afirmat că un atac recent asupra unei școli din Kiev ilustrează amploarea pe care au ajuns să o aibă atacurile rusești asupra țintelor civile.

Joi, o dronă rusă cu motor cu reacție a lovit o școală din capitala ucraineană în timp ce 104 elevi și 60 de profesori se aflau în interior. Nu au fost raportate victime sau persoane rănite, deoarece cei aflați în clădire au reușit să ajungă în adăpostul subteran al școlii înainte ca drona să lovească.

Atacurile recente ale Rusiei au provocat, de asemenea, închiderea totală sau parțială a trei poduri din Kiev și au afectat centre de date, clădiri rezidențiale și benzinării.

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„Rușii nu au reușit să ne ocupe. Așa că acum lansează atacuri masive și comit masacre”, a declarat Zelenski într-o postare pe X. „Vor ca oamenii să fugă din orașele lor, iar noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne salva poporul și orașele”, a adăugat președintele ucrainean.

Declarațiile lui Zelenski vin în contextul în care Rusia a intensificat atacurile aeriene asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, folosind un număr tot mai mare de drone și rachete.

Dronele cu propulsie cu reacție, o nouă provocare pentru apărarea Ucrainei

În ultimele săptămâni, Rusia a crescut și utilizarea dronelor cu propulsie cu reacție de mare viteză, punând o presiune suplimentară asupra sistemului de apărare aeriană al Ucrainei. Kievul se confruntă deja cu o lipsă de interceptori, iar creșterea numărului de drone rapide complică și mai mult apărarea orașelor și a infrastructurii.

Zelenski a afirmat că una dintre metodele prin care Ucraina încearcă să contracareze această amenințare este folosirea avioanelor de vânătoare F-16 furnizate de Statele Unite. Potrivit președintelui ucrainean, aceste avioane „distrug în prezent între 50 și 60% din dronele cu propulsie cu reacție”.

Totuși, capacitatea Ucrainei de a folosi avioanele F-16 este limitată de necesitatea efectuării unor lucrări de întreținere și reparații.

Aproximativ jumătate dintre avioanele F-16 ale Ucrainei nu erau disponibile pentru utilizare, petrecând perioade îndelungate în Europa pentru reparații și mentenanță, a declarat Zelenski pentru Financial Times.

Ucraina dezvoltă drone interceptoare

Kievul încearcă să dezvolte și propriile sisteme de interceptare pentru a face față numărului tot mai mare de drone rusești. Zelenski a declarat că Ucraina dezvoltă drone interceptoare de mare viteză și că, în prezent, sunt testate cinci modele.

Ucraina intenționează să producă aproximativ 400 de unități ale unuia dintre aceste modele până la sfârșitul lunii octombrie. Președintele ucrainean spune însă că extinderea producției este îngreunată de lipsa motoarelor necesare pentru aceste drone.

„Motoarele sunt esențiale. Importăm multe și producem câteva, dar aceste cantități nu sunt suficiente”, a spus Zelenski.

Problema producției interne de componente pentru drone a devenit una dintre prioritățile Ucrainei, în condițiile în care războiul a intrat într-o etapă în care dronele au un rol tot mai important atât în atacuri, cât și în apărare.

Moscova respinge acuzațiile

Kremlinul respinge acuzațiile potrivit cărora Rusia ar fi primit ordin să renunțe la restricțiile privind atacurile și că ar viza în mod deliberat infrastructura civilă din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Financial Times că armata rusă nu atacă școli sau spitale. „Forțele armate ruse nu atacă școli sau spitale”, a afirmat Peskov.

Moscova susține în mod constant că loviturile sale sunt îndreptate împotriva unor obiective militare sau a unor infrastructuri despre care afirmă că au legătură cu efortul de război al Ucrainei. Kievul respinge aceste justificări și acuză Rusia că lovește în mod repetat zone civile și infrastructura critică.

În acest context, atacurile aeriene asupra orașelor ucrainene continuă, în timp ce ambele părți își intensifică producția și utilizarea dronelor, iar Ucraina încearcă să-și consolideze apărarea aeriană în fața unei campanii rusești tot mai intense.

Citește și: Vitali Kliciko: „Rusia distruge Kievul”. Atacurile cu drone și rachete au lovit poduri, locuințe și infrastructura critică

Editor : C.A.

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