Membri ai grupului de mercenari Wagner au participat la o operațiune de protejare a „flotei din umbră” a Rusiei în Canalul Mânecii, potrivit unor rapoarte citate de The Independent. Mercenari ruși și foști agenți ai serviciilor secrete de la Moscova au fost identificați printre cei 83 de agenți de securitate aflați la bordul unor petroliere rusești, conform unei investigații realizate de mai multe publicații europene.

Concluziile anchetei au fost făcute publice la câteva zile după ce Marea Britanie și Franța au interceptat în Atlantic un petrolier rus supus sancțiunilor, suspectat că ar fi navigat sub pavilion fals.

Dintre cei 83 de agenți de securitate identificați, 18 aveau legături confirmate cu grupul Wagner, cel puțin 26 au luptat în Siria, iar alții lucrează în prezent sau au lucrat în trecut pentru alte companii militare private, a raportat ziarul. Se pare că aceștia au efectuat 189 de călătorii prin apele britanice începând din 2023.

Grupul Wagner este o companie militară privată finanțată de statul rus și condusă până în 2023 de Evgheni Prigojin, un fost aliat apropiat al lui Vladimir Putin, care a organizat o tentativă de lovitură de stat împotriva președintelui rus și a murit în circumstanțe misterioase la scurt timp după aceea.

Grupul a apărut în urmă cu mai bine de un deceniu pentru a sprijini grupările separatiste ruse în războiul din Donbas și a continuat să lupte în războaie civile de partea regimurilor care susțin Rusia, precum Siria lui Assad și Libia.

Dovezi provenite de pe rețelele sociale rusești, site-uri web dedicate echipajelor, liste de echipaje pentru tancuri-cisternă fantomă și servicii de partajare a CV-urilor au ajutat publicațiile să identifice persoane precum Dmitri Savitsky, un veteran al Wagner, Moran Security Group și Slavonic Corps, și Iurii Rzhevsky, un lider de escadron Wagner care a luptat în Siria, ca gardieni pe nave.

Potrivit raportului, paznicii de pe aceste nave nu sunt înarmați și au instrucțiuni să permită orice abordare, deși trebuie să raporteze rapid orice interacțiune cu autoritățile europene.

UE a anunțat un nou pachet de sancțiuni care permite navelor militare din Marea Mediterană să oprească și să inspecteze navele străine suspectate că fac parte din „flota fantomă” care transportă petrol rusesc și a declarat că va lua toate măsurile legale și de altă natură necesare pentru a le proteja.

UE a declarat luni că a extins mandatul Operațiunii IRINI, misiunea sa navală din Marea Mediterană, care a fost inițial înființată pentru a aplica embargoul ONU asupra armelor în Libia.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că acest lucru reprezintă o amenințare la adresa securității maritime și a acuzat UE că intimidează navele civile, avertizând: „Ne rezervăm dreptul de a utiliza întregul arsenal de instrumente politice, juridice și de altă natură de care dispunem pentru a proteja securitatea maritimă și interesele legitime ale transportatorilor și armatorilor.”

Marea Britanie a anunțat în martie că are dreptul de a aborda navele din flota fantomă în apele teritoriale engleze, deși niciuna nu a fost confiscată, în ciuda traversărilor zilnice ale petrolierelor rusești sancționate. Franța, Suedia și Belgia se numără printre țările care au abordat și confiscat nave din flota fantomă în acest an.

Editor : C.A.