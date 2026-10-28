Washingtonul și Moscova vorbesc despre o posibilă revenire a companiilor petroliere americane pe piața rusă. Care sunt propunerile

Statele Unite și Rusia discută despre o posibilă revenire a companiilor petroliere americane pe piața rusă, în cadrul negocierilor menite să pună capăt războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei, a relatat marți, 27 octombrie, Financial Times (FT), conform Kyiv Post.

Printre propuneri se numără reluarea producției comune în Sahalin și implicarea companiilor petroliere americane în restabilirea exporturilor de țiței rusesc către Europa prin conducta Drujba, a relatat sursa citată.

Printre alte idei se numără reluarea exporturilor de titan din Rusia către SUA și redeschiderea spațiului aerian rus pentru companiile aeriene americane, în vederea reducerii costurilor cu combustibilul. Nu s-a luat încă nicio decizie definitivă.

Propunerile ar extinde un dialog economic care s-a desfășurat în paralel cu eforturile de relansare a negocierilor de pace. Kremlinul a confirmat discuțiile privind Lukoil în urma întâlnirii pe care Putin a avut-o pe 21 octombrie cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, la Sankt Petersburg.

Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, a declarat că cele două guverne analizează numeroase proiecte comerciale, inclusiv viitorul participațiilor din străinătate ale companiei petroliere supuse sancțiunilor.

Portofoliul, evaluat inițial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, include participații în producția de petrol, rafinării și afaceri de distribuție a combustibililor în Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia Centrală.

Lukoil a scos activele la vânzare după ce Washingtonul a impus sancțiuni companiei în octombrie 2025. Ulterior, Trezoreria SUA a prelungit autorizația pentru negocierile privind vânzarea acestora până pe 21 noiembrie. Această autorizație permite efectuarea verificărilor prealabile și încheierea unor acorduri condiționate de cumpărare – finalizarea tranzacției ar necesita o aprobare separată din partea SUA.

Condițiile Trezoreriei impun ca vânzarea să întrerupă legăturile cu societatea sancționată și să împiedice aceasta să beneficieze de avantaje financiare imediate. Sumele datorate societății Lukoil trebuie să rămână blocate până când sancțiunile vor permite deblocarea lor.

Rapoartele privind o posibilă cooperare în domeniul petrolier vin în urma unor propuneri anterioare de relansare a proiectului Nord Stream și de restabilire a livrărilor de gaze rusești către Europa, ca măsură de stimulare pentru ca Moscova să accepte o soluție de compromis.

The Economist a descris aceste idei ca făcând parte dintr-un pachet mai amplu care include ridicarea sancțiunilor, acorduri comerciale cu Statele Unite și normalizarea relațiilor politice.

Unele dintre beneficiile propuse depind însă de deciziile guvernelor și instituțiilor europene. În ianuarie, țările UE au adoptat un plan de eliminare treptată, cu caracter juridic obligatoriu, a importurilor de gaze naturale din Rusia. Conform calendarului stabilit, livrările rusești de gaze naturale lichefiate pe termen lung vor înceta începând cu ianuarie 2027, iar importurile pe termen lung prin conducte vor înceta mai târziu în același an.

De asemenea, Germania se opune redeschiderii conductei Nord Stream, care face obiectul unor sancțiuni din partea SUA și a UE.

Nord Stream 1 și-a încetat activitatea în 2022, în timp ce Nord Stream 2 nu a intrat niciodată în exploatare comercială. În septembrie 2022, trei dintre cele patru conducte ale sistemului au fost avariate în urma unor explozii.

O relansare ar necesita, prin urmare, decizii în materie de reglementare, precum și măsuri privind infrastructura avariată. Washingtonul și Moscova nu pot garanta în mod independent accesul la piața energetică europeană.

Ucraina a avertizat că extinderea relațiilor comerciale ar putea aduce beneficii Rusiei înainte ca aceasta să pună capăt invaziei. Într-o declarație publicată miercuri, 28 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Moscova ar putea propune Washingtonului un „mariaj economic” bazat pe resursele sale naturale și pe controlul centralizat asupra principalelor industrii.

„Cred că «acordul privind motorina» le deschide rușilor calea către adoptarea unor măsuri similare în viitor”, a spus el. Liderul de la Kiev a sugerat că viitoarele acorduri ar putea viza îngrășămintele, gazul, activele înghețate și ridicarea sancțiunilor împotriva unor persoane fizice și juridice.

El a avertizat că acordurile cu Rusia ar putea implica costuri pe termen lung care nu sunt vizibile imediat, chiar dacă la prima vedere par atractive din punct de vedere comercial.

Această îngrijorare reflectă temerile exprimate anterior de negociatorii ucraineni, potrivit cărora tranzacțiile profitabile dintre SUA și Rusia ar putea avansa înainte de soluționarea conflictului.

Ordinea în care se acordă aceste concesii economice rămâne un element central al disputei diplomatice: oficialii americani descriu proiectele potențiale ca făcând parte dintr-un acord postbelic, în timp ce Kievul avertizează că nu trebuie permis ca stimulentele comerciale să slăbească presiunea asupra Moscovei înainte ca pacea să fie asigurată.

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Editor : A.M.G.