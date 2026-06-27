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Zaharova amenință România după interdicția privind simbolurile Rusiei la competiția de la Cluj: „Rusofobia produce efecte monstruoase”

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Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus / Sursa foto: Profimedia Images
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Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova, a reacţionat dur după anunţul din urmă cu câteva zile al lui Emil Boc cu privire la interzicerea utilizării simbolurilor de stat de către echipa rusă de gimnastică ritmică în România, anunţă Ambasada Rusiei în România.

“Participanţii ruşi la competiţia de gimnastică ritmică FIG World Challenge Cup, desfăşurată în oraşul românesc Cluj-Napoca în perioada 26-28 iunie, s-au confruntat cu un nou exemplu de arbitrar vădit şi de politizare a sportului internaţional.

Contrar deciziilor recente ale Federaţiei Internaţionale de Gimnastică şi ale Uniunii Europene de Gimnastică privind eliminarea tuturor restricţiilor aflate în vigoare şi restabilirea deplină în drepturi a sportivilor noştri, acestora li s-a interzis utilizarea drapelului naţional şi a imnului naţional la competiţia desfăşurată în România. Singura reacţie posibilă şi firească din partea Rusiei a fost refuzul de a participa la competiţie.

Situaţia pare cu atât mai absurdă cu cât menţinerea aşa-numitelor sancţiuni împotriva gimnastelor noastre a fost impusă de primarul local, sub pretextul declaraţiilor de rutină privind combaterea „statului agresor”.

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Nici organizatorii competiţiei, nici autorităţile nu au îndrăznit să i se opună acestui politician local, care, se pare, a decis să-şi sporească astfel propriul „prestigiu”.

Este regretabil că rusofobia cultivată în România în toţi aceşti ani produce asemenea efecte monstruoase: scoate la iveală dezordinea care domneşte acolo, unde unor personaje întâmplătoare li se permite să acţioneze în mod arbitrar şi să compromită o ţară care, în mod evident, nu este capabilă să asigure condiţii egale pentru participanţii la competiţii internaţionale de anvergură şi care, în consecinţă, ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor asemenea competiţii.

Partea rusă nu va lăsa această situaţie fără consecinţe”, a precizat Zaharova.

Echipa naţională rusă de gimnastică ritmică a decis să se retragă de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică din 2026, de la Cluj-Napoca, "din cauza unor încălcări grave ale regulilor de competiţie din partea organizatorilor", a anunţat vineri biroul de presă al Federaţiei Ruse de Gimnastică (RGF).

Reacţia a venit după ce primarul oraşului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat că la competiţie nu va fi afişat steagul Rusiei şi nu se va intona imnul acestei ţări.

Editor : C.A.

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