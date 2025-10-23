Live TV

Zaharova anunță condițiile în care Rusia va reveni la masa negocierilor cu SUA privind Ucraina

Data publicării:
Eastern Economic Forum (EEF) 2022 on Russky Island.
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse / Sursa foto: Profimedia Images

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a afirmat joi că revendicările iniţiale ale Moscovei pentru o soluţie la războiul din Ucraina reprezintă punctul de plecare pentru dialogul cu SUA şi alte ţări.

"Dorim să confirmăm că Federaţia Rusă, atunci când se referă la soluţia politică şi diplomatică la conflictul ucrainean, rămâne convinsă că nu există alternativă decât atingerea obiectivelor operaţiunii militare speciale (formula eufemistică folosită de Rusia pentru a se referi la războiul din Ucraina - n.r.), anunţate încă din februarie 2022", a declarat funcţionara rusă.

Prin urmare, din punctul de vedere al Rusiei, "acesta este punctul de plecare" pentru "dialogul cu Statele Unite, precum şi cu alte ţări interesate care doresc să contribuie constructiv la soluţie", a adăugat ea.

Printre cerinţe, Zaharova a enumerat: "garantarea într-o manieră fiabilă a statutului neutru, nealiniat şi liber de arme nucleare al Ucrainei; demilitarizarea şi denazificarea acesteia; crearea unor garanţii solide pentru drepturile şi libertăţile populaţiei rusofone; şi libera activitate a Bisericii Ortodoxe Ucrainene".

În plus, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a declarat că ţara sa ia în considerare recentele declaraţii ale preşedintelui american Donald Trump de a continua contactele şi a dat asigurări că Rusia "este dispusă să continue contactele (...) în conformitate cu acordurile încheiate în timpul conversaţiei telefonice dintre preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite din 16 octombrie".

Totuşi, Rusia speră că Washingtonul va continua să împărtăşească "consideraţiile şi motivele măsurilor care sunt luate", , informează EFE, potrivit Agerpres.

Miercuri, preşedintele american a anunţat că întâlnirea planificată cu liderul rus Vladimir Putin la Budapesta a fost anulată, dar că aceasta ar putea avea loc "în viitor".

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunţat ulterior că administraţia de la Washington este dispusă să se întâlnească cu oficiali ruşi dacă astfel de contacte ar facilita o soluţionare a conflictului din Ucraina.

De la sosirea lui Trump la Casa Albă, autorităţile ruse s-au arătat deschise faţă de desfăşurarea negocierilor de pace în Ucraina, învinuind Kievul pentru încetinirea acestora.

Cu toate acestea, în practică, Moscova a întârziat procesul de negociere şi a rămas fermă în cerinţele sale maximaliste, remarcă EFE.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Submarin rusesc din flota Nordului
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce...
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în...
Podul peste Dunăre de la Ruse
Guvernul bulgar acuză România că blochează construirea de noi poduri...
N15 OLANESTI GAZE-TEL DIR_VO_00130
Alertă în Vâlcea. Conductă de gaze spartă în timpul unor lucrări la...
Ultimele știri
Creierul bărbaților se micșorează mai repede decât cel al femeilor pe măsură ce îmbătrânesc, arată un studiu
Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”
Trei persoane bănuite că au dat o mână de ajutor serviciilor ruse de spionaj au fost arestate în Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
Reacția Chinei după ce Statele Unite au impus sancțiuni dure sectorului petrolier rus
jurnalista ucraina
Doi jurnaliști ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu dronă lansat de armata lui Putin
sanchez
Spania încearcă să-l îmbuneze pe Donald Trump și anunță că va cumpăra arme din SUA pentru Ucraina
putin
Lovitură financiară pentru Putin. UE vrea să dea Ucrainei 140 de miliarde din activele rusești înghețate. Reacția Kremlinului
Dmitri Medvedev
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia"
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Dakota Johnson, dezvăluiri despre copilăria „înfricoșătoare”, când „oamenii încercau agresiv să ajungă la...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...