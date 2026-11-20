Estonia va închide punctele de trecere a frontierei rutiere cu Rusia din motive de securitate începând cu 1 decembrie și va decide, după șase luni, dacă va prelungi suspendarea, a anunțat vineri guvernul acestei țări baltice. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a acuzat țara că intenționează să ridice o nouă „Cortină de Fier” și a declarat că Moscova va reacționa, relatează Reuters.

Duminică, Estonia a acuzat serviciile de securitate ruse că au pus la cale o tentativă de incendiere a unei companii estoniene din domeniul apărării, afirmând că acesta este al doilea incident de acest gen din acest an.

„Închiderea punctelor de trecere a frontierei nu reprezintă o reacție la un singur incident, ci următorul pas în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și a frecvenței tot mai mari a actelor de sabotaj și a operațiunilor hibride în Europa”, a declarat vineri ministrul de Externe Margus Tsahkna într-un comunicat.

„În cazul în care Tallinn va merge mai departe cu aceste planuri, țara noastră va lua măsurile politice și diplomatice necesare pentru a-și apăra interesele naționale”, a declarat Zaharova în cadrul unei conferințe de presă la Moscova.

„Astfel de măsuri echivalează cu încercări de a ridica o nouă Cortină de Fier sub pretextul fals al unei presupuse amenințări din Est”, a adăugat Zaharova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins luni acuzația Estoniei și a afirmat că această afirmație face parte din ceea ce el a numit un șir de acuzații false la adresa Moscovei, provenite din țările europene.

Estonia, stat membru al NATO și al Uniunii Europene și un susținător ferm al Ucrainei, are în prezent cinci puncte de trecere a frontierei prin care călătorii pot intra sau ieși din Rusia, potrivit guvernului.

Finlanda, vecina din nord a Estoniei, și-a închis punctele de trecere a frontierei cu Rusia în 2023 și le-a menținut închise de atunci, în timp ce țările baltice din sud, Letonia și Lituania, își mențin punctele de trecere deschise, potrivit sursei citate.

Mii de persoane care locuiesc în Estonia au rude în Rusia sau invers, ca urmare a moștenirii epocii sovietice. Punctul de trecere de la Narva, un oraș cu populație majoritar rusofonă situat pe partea estonă a frontierei, este folosit și de cei care călătoresc din alte părți ale Europei pentru a ajunge la Sankt Petersburg, aflat la câteva ore de mers cu mașina.

Din cele 760.000 de persoane care au trecut ⁠granița dintre Estonia și Rusia în acest an, 307.000 erau cetățeni ruși, 175.000 ​erau cetățeni estonieni, iar 54.000 dețineau pașapoarte finlandeze, conform datelor furnizate de poliția estoniană.

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Editor : A.M.G.