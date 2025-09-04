Live TV

Zaharova intră în corul lăudătorilor lui Donald Trump: „A venit să salveze America”

Data publicării:
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei / Sursa foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, s-a întors la Casa Albă pentru a salva America, a declarat într-un interviu acordat oficiosului Kremlinului purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.

„L-am văzut pe [fostul președinte al SUA, Barack] Obama, care a primit Premiul Nobel pentru nimic. Sau, mai bine zis, doar pentru că nu a căzut în vreun conflict mondial. Nu știu dacă au înțeles că el nu pricepe nimic în afacerile mondiale și se va băga în ceva, sau au decis să-l îmblânzească pe acest dragon a priori. Și aici vedem un politician (Trump - n. TASS) care a venit să salveze America. Aceasta este sarcina sa principală. El nu a venit să salveze Universul, nu a venit să salveze lumea, a venit să salveze America", a spus diplomatul.

Potrivit Mariei Zaharova, „situația cu America este, ca să spunem ușor, dificilă”. „Uitați-vă doar la datoria publică, ca să nu mai vorbim de situația internă”, a continuat ea. „Credeam că astfel de imagini se văd doar în Philadelphia și Detroit. Ieri mi-au trimis imagini din Los Angeles și am văzut că oamenii mor pur și simplu pe străzi. Nu este o figură de stil, este realitatea”.

În ciuda faptului că Trump a venit să-și salveze propria țară, punând-o pe primul loc în agenda sa, el face multe pentru a acorda atenție situației din jurul Ucrainei, a remarcat Zaharova. „Îmi cer scuze că a durat atât de mult, dar, pe de o parte, am vrut să mă încadrez în limitele diplomației și ale atribuțiilor mele funcționale, dar, în același timp, să adaug aici o anumită atitudine personală, deoarece astăzi chiar și cuvintele despre pace devin un act de curaj, după ce au fost pedepsite cu sancțiuni, ștergerea, anularea, inclusiv încercări de distrugere fizică a multora", a concluzionat purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

 

