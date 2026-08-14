Zborul secret al lui Trump, „o zi de marți oarecare” pentru Putin: plantele liderului rus au ajuns un indicator al mișcărilor sale

Manevra de diversiune a președintelui american Donald Trump legată de Air Force One a constituit un episod uimitor de inducere în eroare la nivel oficial. Dar acest lucru pălește în comparație cu secretul care îl înconjoară pe președintele Rusiei, Vladimir V. Putin, a cărui activitate este învăluită într-un mister atât de profund, încât jurnaliștii au încercat să-i urmărească mișcările analizând ofilirea plantelor din biroul său, scrie The New York Times.

Aceasta este metoda la care au recurs unii jurnaliști în acest an, în încercarea de a stabili dacă întâlnirile televizate ale liderului rus au avut loc la datele indicate de Kremlin. Schimbarea aparentă a stadiului de ofilire a frunzelor observată la plantele lui Putin sugera că întâlnirile au avut loc, de fapt, într-o ordine diferită și în zile diferite.

Pentru liderul de la Kremlin, astfel de șiretlicuri sunt ceva obișnuit. Casa Albă, în schimb, a fost criticată pentru că nu a dezvăluit schimbarea secretă a avionului celui de-al 47-lea președinte american pe o pistă din Turcia luna trecută, până când The Washington Post a publicat știrea în această săptămână.

„În comparație cu Rusia”, a spus Mihail Rubin, un jurnalist de investigație rus, „asta e o joacă de copii”.

Rubin și alți jurnaliști au descoperit că Putin și-a amenajat reședințele cu birouri aproape identice, astfel încât înregistrările video ale întâlnirilor să nu-i dezvăluie locația. Conform unor știri și imagini din satelit, aparatul său de securitate a construit un tren prezidențial, precum și ramificații feroviare speciale și gări secrete în apropierea a cel puțin trei dintre reședințele sale de la țară.

Funcționarii guvernamentali sunt nevoiți să intre în joc, păstrând secretul întâlnirilor lor cu Putin până când acestea sunt difuzate la televizor — uneori cu săptămâni mai târziu — și apoi prefăcându-se că au avut loc chiar în acea zi.

În Rusia, informațiile false oficiale privind locul în care se află președintele „sunt ceva obișnuit, ca o zi de marți oarecare”, a declarat Farida Rustamova, o jurnalistă rusă care acoperă știrile de la Kremlin din exil. Ea a relatat că interlocutorii lui Putin din cadrul întâlnirilor sale televizate vorbesc uneori despre evenimente vechi, iar în cel puțin un caz purtau haine și aveau o tunsoare care nu se potriveau cu alte apariții publice.

Există chiar și un termen specific folosit de jurnaliștii ruși pentru a descrie acele întâlniri ale lui Putin cu difuzare întârziată: „konservy”, adică „conserve”.

Kremlinul a negat anterior că ar fi indus în eroare opinia publică cu privire la locul în care se află liderul rus și nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Anton Troianovski, în calitate de corespondent al New York Times la Moscova, însărcinat cu acoperirea activității lui Putin, și-a dat seama până unde este dispus să meargă președintele rus pentru a-și ascunde deplasările atunci când a vizitat Lacul Valdai, unde are o reședință de țară, în 2021. Locuitorii i-au povestit despre o nouă linie feroviară misterioasă care fusese construită în direcția complexului său. Imaginile din satelit arătau o nouă gară, dotată cu un heliport, care nu apărea nici în orarele de circulație, nici pe hărțile feroviare.

În 2023, un dezertor din cadrul versiunii ruse a Secret Service, F.S.O., a afirmat că Putin folosea călătoriile cu trenul pentru a evita să fie urmărit. Documentele scurse în presă indicau faptul că un tren blindat secret, amenajat pentru biroul președintelui, vopsit ca un tren de călători obișnuit, dar dotat cu o sală de fitness, un spa și echipamente speciale de comunicații, era folosit chiar de liderul rus.

Preocuparea lui Putin pentru secret și securitate părea să se fi intensificat în timpul pandemiei, când i-a obligat pe oficiali să stea două săptămâni în carantină pentru a-l putea întâlni și când izolarea sa a facilitat ascunderea locului în care se afla. Iar această preocupare a atins noi culmi de la invazia Ucrainei din 2022, mai ales pe măsură ce dronele ucrainene au pătruns tot mai adânc în teritoriul Rusiei, contribuind la declanșarea întreruperilor serviciilor de internet mobil și, potrivit unor informații, limitându-i deplasările.

La Moscova, se speculează acum că imensele coloane de mașini care străbat cu viteză străzile orașului și despre care se presupune că îl transportă pe Putin sunt, de fapt, uneori doar momeală, potrivit jurnalistei Farida Rustamova. Una dintre sursele lui Troianovski din Moscova, care are legături cu Kremlinul, i-a spus același lucru.

Rubin, jurnalistul de investigație, a relatat pentru prima dată în 2020 că Putin lucra din birouri care arătau identic, aflate în reședințele sale din suburbiile Moscovei și în stațiunea Soci de la Marea Neagră, ceea ce permitea Kremlinului să mintă cu privire la locația sa. Un reportaj realizat anul trecut de Radio Free Europe/Radio Liberty a dezvăluit mai multe detalii despre această manevră de dezinformare, evidențiind diferențe minuscule între acele birouri, altfel identice — precum poziționarea mânerelor ușilor și a îmbinărilor pereților — care indicau faptul că se aflau în locuri diferite.

Rubin, care locuiește în prezent în Carolina de Nord și este redactor-șef adjunct al publicației Proekt, a avut pentru prima dată ocazia să observe caracterul secret al lui Putin atunci când a acoperit știrile de la Kremlin pentru un ziar rus de afaceri, în urmă cu un deceniu. Rubin a văzut odată, întâmplător, membri ai Consiliului de Securitate al lui Putin sosind la o ședință, dar biroul său a anunțat întâlnirea abia câteva zile mai târziu, de parcă ar fi fost un eveniment nou. El a ajuns să-și dea seama, a spus el, „că imaginea publică a lui Putin este fabricată, este o minciună absolută de la început până la sfârșit”.

Pentru liderul de la Kremlin, această stratagemă nu vizează doar securitatea, ci și crearea impresiei unei activități și a unui control constante. Pe de altă parte, intensitatea acoperirii mediatice americane a președintelui ar fi fost de neimaginat în Rusia chiar și înainte de războiul din Ucraina și de pandemie.

Însă restricțiile impuse de administrația Trump asupra mass-mediei și dezinformarea legată de zborul președintelui SUA de luna trecută par încă familiare în ochii unor ruși.

„În acest sens, Putin este o caricatură a unei figuri care a dus tot ceea ce se întâmplă în jurul său până la absurd”, a spus Rubin. „Trump, mi se pare, abia începe să se îndrepte în această direcție”.

Citește și:

Trump confirmă schimbarea de avioane din Turcia: „Mă ghidez după recomandările Secret Service. Nu am decât să fac ce-mi spun ei”

Operațiunea secretă pentru plecarea lui Trump de la summitul NATO, o improvizație în timp real. Ce spun foști agenți ai Secret Service

Editor : A.M.G.