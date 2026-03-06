Live TV

Zeci de iranieni au fost reținuți de poliția rusă pentru că sărbătoreau în stradă moartea lui Khamenei

Data actualizării: Data publicării:
politisti rusi de la Rosgvardia, cu casti si echipamente de protectie
Foto: Profimedia

Poliția din Moscova a dispersat un grup de cetățeni iranieni care au sărbătorit lângă stația de metrou „Salarievo” asasinarea liderului suprem al republicii, Ali Khamenei, în timpul unei operațiuni militare a SUA și Israelului, relatează „Ostrojno, novosti”.

Zeci de participanți au fost reținuți. Potrivit poliției, aceștia scandau „Mulțumim Statelor Unite ale Americii”, ignorând apelurile polițiștilor de a se dispersa.

Iranienilor li s-au întocmit procese-verbale pentru participarea la un miting neautorizat de autorități (partea 5 a articolului 20.2 din Codul administrativ).

Instanța a condamnat majoritatea celor reținuți la amenzi, iar presupusa organizatoare, o femeie dentist care a invitat oamenii să se adune prin Instagram, a fost condamnată la 10 zile de arest.

La proces s-a afirmat că la „miting” au participat 21 de persoane, dar publicația a descoperit cel puțin 45 de dosare întocmite de tribunalele raionale Șcherbinski și Meșțanski pe baza unor articole similare împotriva unor posibili cetățeni iranieni.

Textul tuturor materialelor este aproape identic. În același timp, iranienii au negat că ar fi organizat un miting. În postarea dedicată adunării se spunea: „Este o sărbătoare a bucuriei și nu trebuie să aduceți cu voi afișe politice sau ceva similar”.

La tribunal, autoarea postării a declarat că „a organizat pur și simplu o întâlnire pentru a pregăti un grătar”. Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a murit în urma unui atac israelian pe 28 februarie. Pe 1 martie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat eliminarea a 49 de membri ai conducerii republicii islamice.

