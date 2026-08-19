Zeci de mii de ruși au decis să plece în Georgia pe fondul zvonurilor privind un posibil nou val de mobilizare în această toamnă. Serviciul Federal Vamal (SFV) al Rusiei a anunțat un „flux record de pasageri” la punctul de trecere a frontierei din Verhniy Lars.

Conform datelor acesteia, în zilele de 15 și 16 august, peste 19.000 de persoane au trecut zilnic prin punctul de trecere spre Georgia, iar pe 18 august — peste 20.000. „Indicatorii actuali depășesc semnificativ datele din perioadele similare ale anilor trecuți”, au menționat reprezentanții FTS.

Potrivit martorilor oculari citați de „Ostorozhno, novosti”, la graniță, pe partea rusă, s-a format un ambuteiaj mare, iar mașinile se deplasează cu o viteză de 50 de metri pe oră. Verhniy Lars este singurul punct de trecere terestru la granița dintre Rusia și Georgia. La sfârșitul lunii septembrie 2022, acesta s-a dovedit a fi cel mai aglomerat punct de trecere de pe teritoriul rus — din cauza mobilizării anunțate de Vladimir Putin, zeci de mii de ruși părăseau țara și stăteau blocati într-un ambuteiaj de mai multe kilometri timp de câteva zile.

Înainte de aceasta, rușii au crescut brusc cererea de închiriere a apartamentelor în capitala Armeniei — Erevan, scria „Verstka”. „Situația, în ansamblu, este comparabilă cu cea din 2022”, a declarat pentru publicație unul dintre agenții imobiliari locali. Ca urmare, prețurile apartamentelor de închiriat au crescut cu 30%, iar rușii au început să caute opțiuni de închiriere în comun cu persoane necunoscute. În același timp, după cum a remarcat canalul de Telegram dedicat imobiliarelor din Armenia „Metri în drami”, nu mai există „opțiuni normale” de închiriere.

Anterior, surse ale publicației „Verstka” au informat că, după alegerile din septembrie pentru Duma de Stat, autoritățile ar putea institui starea de urgență în țară și ar putea efectua o mobilizare. Zvonurile privind aceasta din urmă circulă deja de câteva luni. În special, analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) din Washington au scris despre pregătirea unei noi mobilizări. Nici unii oficiali europeni, care au vorbit cu The Washington Post, nu au exclus această posibilitate. Potrivit acestora, Kremlinul ar putea face un astfel de pas dacă pierderile mari de pe front vor continua.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Putin intenționează să trimită pe front, în cadrul unei noi mobilizări, „între 300 și 500 de mii de persoane”. El a explicat acest lucru prin faptul că, de la începutul anului, conform datelor sale, Ministerul Apărării al Federației Ruse a recrutat în armată 221.000 de soldați cu contract, dar pierderile din aceeași perioadă au ajuns la 225.500 de persoane, dintre care 131.000 au fost uciși.

Editor : A.R.