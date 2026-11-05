Zeci de mii de zboruri au fost anulate sau întârziate într-o singură lună. Dronele ucrainene au paralizat aeroporturile din Rusia

Din cauza închiderii aeroporturilor rusești provocate de raidurile cu drone, în luna octombrie au fost întârziate sau anulate aproape 34.000 de zboruri, conform calculelor efectuate de Aviatorshchina pe baza datelor de pe panourile de afișaj ale aeroporturilor.

Aceasta reprezintă aproape jumătate (49%) din totalul zborurilor incluse în selecție (care include informații despre cei mai mari 50 de transportatori ruși și străini). În perioada 1-30 octombrie, 30.700 de zboruri au fost întârziate, iar alte 3.000 au fost anulate, reiese din calcule. Au fost efectuate fără întârzieri (adică dacă aeronava a decolat cel târziu la 15 minute după ora programată) 35,5 mii de zboruri.

„Situația a fost influențată de numeroasele și îndelungatele restricții de funcționare a aeroporturilor din cauza amenințărilor la adresa securității”, subliniază canalul. În luna octombrie, diverse restricții au fost impuse de 495 de ori în 49 de aeroporturi din Federația Rusă (+27% față de septembrie). Durata totală a acestora a ajuns la 2 092 de ore aeroportuare (+16%), conform datelor RunAvia. Cele patru aeroporturi din nodul aerian moscovit au înregistrat 82 de cazuri de impunere a restricțiilor (cu o durată de 262 de ore), ceea ce a constituit un record de la începutul anului 2025. În octombrie, toate aeroporturile din Moscova au funcționat cu restricții timp de 13 zile din 31. În total, în perioada ianuarie–august, aeroporturile rusești au fost închise de 2 860 de ori din cauza dronelor, conform datelor furnizate de Rosaviatsia.

Aceasta reprezintă o creștere de 4,5 ori față de aceeași perioadă a anului 2025, când planul „Kover” a fost pus în aplicare de 643 de ori (fără a lua în calcul restricțiile cauzate de condițiile meteorologice), conform calculelor realizate de Forbes. În primele opt luni ale anului 2025, 1.174 de zboruri au fost redirecționate către aerodromuri de rezervă, însă Rosaviatsia nu a publicat cifrele pentru anul 2026. Potrivit estimărilor directorului general al companiei RunAvia, Andrei Patrakov, numărul avioanelor redirecționate în acest an ar putea crește de aproximativ patru ori.

În octombrie 2026, companiile aeriene ruse incluse în selecția „Aviatorshchina” au efectuat conform planului 28,9 mii de zboruri; au fost întârziate și anulate aproape tot atâtea — 25,2 mii, respectiv 2,5 mii. În cazul transportatorilor internaționali, din 12,6 mii de zboruri, 5,5 mii au fost întârziate, iar 520 au fost anulate.

Editor : A.R.