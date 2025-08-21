Comisia de anchetă a Rusiei a finalizat ancheta privind acuzațiile aduse unui număr de militari pentru că au prezentat rănile pe care și le-au provocat reciproc ca fiind răni de război, a raportat miercuri cotidianul economic Kommersant, afiliat statului.

Ancheta a stabilit că 35 de membri ai Brigăzii 83 de asalt aerian separată a Gărzii au fost implicați într-o înșelătorie prin care s-au împușcat reciproc pentru a-și provoca răni nefatale. Militarii au primit peste 200 de milioane de ruble (2,1 milioane de euro) din programele de stat pentru rănile suferite, fiind în același timp decorați cu ordine și medalii pentru curaj.

Șeful grupului de operațiuni speciale al Brigăzii 83, Konstantin Frolov, cunoscut sub numele de „Călăul”, a fost arestat în iunie 2024, potrivit Kommersant. El își provocase patru răni prin împușcare. Frolov a pledat vinovat și a depus mărturie împotriva colegilor săi, inclusiv împotriva comandantului său, colonelul Artyom Gorodilov, care a fost arestat imediat. Ambii bărbați au cerut să fie trimiși să lupte în Ucraina pentru a evita acuzațiile, dar cererea lor a fost respinsă, transmite novayagazeta.

Știrile despre „exploatările de luptă” ale lui Frolov și ale altor militari din brigadă s-au dovedit a fi false. Agenția de presă independentă Agentstvo a găsit o astfel de știre pe Canalul Unu din Rusia, un organ de propagandă al statului. Știrea arăta că Frolov a luptat „așa cum se cuvine unui ofițer onorabil”, în ciuda rănilor sale, și afirma că el a adoptat o fetiță pe care a salvat-o din bombardament. Știri false similare au fost publicate ulterior de Ministerul Apărării rus și de mai multe mass-media.

Frolov este fiul lui Oleg Frolov, fostul șef adjunct al agenției spațiale ruse Roscosmos, care este acum judecat pentru fraudă în legătură cu contracte de stat, potrivit Agentstvo.

