Infrastructura energetică a Rusiei este o ţintă legitimă pentru atacurile ucrainene, deoarece sectorul energetic este o sursă de fonduri pentru producţia de arme, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform Reuters.

„Nu trebuie să alegem dacă atacăm o ţintă militară sau una energetică. El (n.r. preşedintele rus Vladimir Putin) vinde această energie. Vinde petrol. Prin urmare, este o ţintă energetică sau una militară? Sincer, este acelaşi lucru”, a scris Zelenski pe X.



„Fie construim arme şi atacăm armele lor, fie atacăm sursa prin care sunt generaţi şi multiplicaţi banii lor. Iar acea sursă este sectorul lor energetic. Toate acestea sunt o ţintă legitimă pentru noi”, a adăugat el.

Cu toate acestea, Rusia a lansat, vineri noaptea, un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere şi distribuţie a curentului electric, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal.

Ulterior, preşedintele Volodimir Zelenski a afirmat că ruşii au lansat peste 400 de drone şi circa 40 de rachete.

Între timp, Rusia a oferit Statelor Unite un pachet de cooperare economică în valoare de 12 trilioane de dolari, a declarat, sâmbătă, Zelenski.

Oferta, denumită „pachetul Dmitriev” după negociatorul rus Kirill Dmitriev, care conduce și fondul suveran de investiții al Rusiei, a fost identificată de serviciile secrete ucrainene, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor în cadrul unei ședințe cu ușile închise, anunță Kyiv Post.

Editor : C.A.