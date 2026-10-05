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„Zvonuri și speculații”. Prima reacție a Kremlinului după ce a izbucnit un focar uriaș de ciumă în Siberia

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putin si peskov
Foto: Președintele rus Vladimir Putin și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov / Sursa foto: Profimedia Images
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Rușii nu ar trebui să dea crezare „zvonurilor” care circulă cu privire la un posibil focar de ciumă în regiunea Irkutsk, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

„Autoritatea principală competentă în acest domeniu [este] Rospotrebnadzor. Și tocmai de declarațiile oficiale ale Rospotrebnadzor trebuie să ne ghidăm, fără a da crezare diverselor zvonuri și speculații”, a spus reprezentantul Kremlinului. El a adăugat, de asemenea, că în cadrul Rospotrebnadzor „lucrează profesioniști de înaltă calificare în acest domeniu”.

Autoritatea însăși a menționat că a efectuat „cercetări și analize” ale situației, care au arătat că în regiunea Irkutsk se menține „o situație sanitar-epidemiologică stabilă”.

Anterior, autoritățile ruse au anunțat că, pe 29 septembrie, o angajată a Institutului de combatere a ciumei din Irkutsk a fost internată în spital cu simptome de pneumonie severă și a decedat în noaptea de 1 spre 2 octombrie. Presa a relatat că aceasta a fost victima ciumei pulmonare.

Conform uneia dintre versiuni, tânăra în vârstă de 27 de ani s-a întors dintr-o călătorie de serviciu în Buriatia, unde la granița cu Mongolia fusese semnalat un focar de ciumă. Conform unei alte versiuni, ea a spart accidental o eprubetă conținând bacteria periculoasă în laborator. După moartea tinerei, spitalul din Șelehov, unde se afla ea, a fost pus în carantină, iar 189 de persoane care au intrat în contact cu decedata au fost identificate și spitalizate. Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a declarat că la aceste persoane nu s-au constatat semne de îmbolnăvire.

În acest context, Kazahstanul, Kârgâzstanul și Uzbekistanul au întărit măsurile de precauție. În special, Ministerul Sănătății din Kazahstan a anunțat că la punctele de trecere a frontierei se efectuează controale sanitar-carantinare. Până în prezent, nu au fost identificate persoane cu febră, simptome de boală sau suspiciune de infecții deosebit de periculoase printre cei care sosesc. În Kârgâzstan, toate punctele sanitar-carantinale au trecut la un regim de funcționare intensificat. Specialiștii verifică persoanele, mijloacele de transport și mărfurile care trec granița. Comitetul sanitar-epidemiologic din Uzbekistan a sporit gradul de pregătire al serviciilor responsabile cu prevenirea introducerii infecțiilor deosebit de periculoase.

Administrația președintelui SUA, Donald Trump, urmărește, de asemenea, informațiile privind un presupus caz de ciumă și măsurile de carantină asociate acestuia din Rusia. Potrivit unei surse Axios, la Casa Albă „se evaluează scenariile” posibile ale evoluției situației.

Ciuma este o boală infecțioasă acută provocată de bacteria Yersinia pestis. Principalele forme ale bolii sunt cea bubonică, cea pulmonară și cea septică. Cel mai adesea, omul se infectează prin mușcăturile puricilor infectați de pe rozătoare. Forma pulmonară se poate transmite de la om la om prin căile respiratorii. Conform datelor OMS, dacă pacientul nu primește antibiotice în primele 24 de ore de la infectare, probabilitatea de deces este de 100%.

Editor : A.R.

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