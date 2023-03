Suntem în ziua cu numărul 399 a războiului început de Vladimir Putin în Ucraina. Luptele continuă în estul țării, în special în Bahmut unde mercenarii grupului Wagner ar fi ocupat un important centru industrial. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Putin își dorește neapărat victoria aici pentru a putea "vinde" apoi termenii unei păci "inacceptabile" pentru Ucraina atât în Occident, cât și prietenilor Rusiei - China și Iran. Zelenski a recunoscut că fără ajutorul SUA nu poate câștiga războiul și a spus că se teme că o schimbare de regim la Washington ar putea duce la diminuarea sprijinului de care Kievul a avut parte până acum.

Evgheni Prigojin îi mulțumește Dianei Șoșoacă pentru că sprijină Rusia. „Ca să fim auziți, trebuie să vorbim tare”

ACTUALIZARE 11:05 Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat pe contul său de Telegram un răspuns adresat publicației „Observatorul militar” din Federația Rusă, care i-a cerut să comenteze știrea legată de proiectul de lege inițiat zilele trecute de senatoarea SOS Diana Șoșoacă, care cere „denunțarea Tratatului de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina” și anexarea, de către România, a teritoriilor ucrainene aflate în componența României în perioada interbelică.

„Bună ziua, Evgheni Viktorovici! Numele meu este Ivan și sunt editorul portalului «Observatorul militar». Aș dori să comentați referitor la următorul subiect: recent, în Parlamentul României a fost înregistrat un proiect de lege referitor la anexarea unei părți a teritoriului Ucrainei. Autorul acestei inițiative este senatoarea Diana Șoșoacă, fondatoare a partidului de extremă dreapta SOS, care a criticat în repetate rânduri autoritățile ucrainene, NATO, America și care susține în mod deschis Rusia. Nu e niciun secret că Rusia este susținută de alți politicieni de extremă dreapta din UE, inclusiv din Franța sau Germania (...). În același timp, Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva grupului Wagner. Credeți că vocea Rusiei se face încă greu auzită în UE? Mențineți legături cu deputați pro-ruși din UE?”, a fost întrebarea adresată lui Prigojin.



Joe Biden: Anunţul privind desfăşurarea de arme nucleare în Belarus este „periculos”

ACTUALIZARE 11:00 Preşedintele american Joe Biden spune că anunţul făcut de omologul său rus, Vladimir Putin, privind desfăşurarea de arme nucleare tactice în Belarus este „periculos”.

„Sunt cuvinte periculoase şi este îngrijorător”, le-a declarat preşedintele american jurnaliştilor aflaţi la Casa Albă, relatează AFP, citată de Agerpres.

Putin a spus sâmbătă că Moscova urmează să desfăşoare arme nucleare tactice pe teritoriul aliatului său Belarus, situat la porţile Uniunii Europene.



ISW: Mercenarii grupului Wagner ar fi ocupat complexul industrial AZOM din nordul orașului Bahmut

Mercenarii grupului Wagner ar fi ocupat complexul industrial AZOM din nordul orașului Bahmut, arată o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), scrie Kiev Independent.

Potrivit institutului, forțele rusești au făcut avansuri în ultimele șapte zile și ocupă în prezent 65% din suprafața orașului.

ISW citează bloggeri militari ruși care "au susținut că pe 28 martie luptătorii Wagner au capturat compexul AZOM și acum curăță zona de forțele ucrainene care au mai rămas".

Aceste afirmații sunt susținute de filmări de la fața locului, dar și de știrile TV ale corespondenților RIA Novosti, care sunt acolo, arată ISW.

Între timp, luptele continuă și pe alte fronturi. Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a anunțat că 57 de atacuri ale rușilor au fost respinse, în special în estul țării, în Lîman, Bahmut și Marinka.

De asemenea, se duc lupte aprige la Avdiivka.

"Orașul este șters de pe fața pământului", a comentat Vitalii Barabaș, seful administrației militare de aici.

"Pentru un oraș atât de mic, este prea mult. Orașul este grav avariat, aproape în fiecare zi moare cineva", a spus și Ivan Hak, un ofițer local de poliție.

Avdiivka este situat lângă Bahmut și în apropiere de capitala regiunii Donețk, ocupată de ruși.

Doar cinci copii au mai rămas în oraș, spune poliția, iar evacuarile devin din ce în ce mai dificile.

Zelenski: Dacă Bahmut cade în mâna rușilor, Putin va încerca să vândă victoria pentru a obține o pace favorabilă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că dacă Rusia cucerește orașul Bahmut, președintele Vladimir Putin va folosi această victorie pentru a primi sprijin internațional pentru negocieri de pace în care Ucraina va trebui să facă "compromisuri inacceptabile".

Dacă Bahmut cade în mâna rușilor, președintele Vladimir Putin va "vinde această victorie Occidentului, societății sale, Chinei, Iranului", a spus Zelenski într-un interviu pentru Associated Press.

"Dacă simte miros de sânge, dacă miroase că suntem slabi, va împinge, împinge, împinge", a spus Zelenski.

Acesta s-a arătat însă încrezător că Ucraina va câștiga războiul prin "victorii mici" și "pași mici" împotriva unei "țări foarte mari, unui dușman mare, unei armate mari" dar cu "inimă mică".

Zelenski spune însă că victoria Ucrainei nu va putea fi înfăptuită fără ajutorul SUA, exprimându-și totodată temerile că o schimbare de regim la Washington ar putea duce la diminuarea sprijinului.

"Statele Unite înțeleg că dacă încetează să ne mai sprijine noi nu vom câștiga", a spus Zelenski.

Mai mulți politicieni republicani, printre care și fostul președinte Donald Trump, care vrea un nou mandat la Casa Albă, au afirmat că SUA fac cheltuieli prea mari pentru a ajuta Ucraina, în condițiile în care războiul de aici nu ar fi semnificativ pentru securitatea SUA.

Zelenski l-a invitat pe președintele Chinei în Ucraina

Președintele Volodimir Zelenski i-a propus omologului său chinez Xi Jinping să facă o vizită oficială în Ucraina. Invitația vine după ce vizita lui Xi Jinping la Moscova, unde și-a arătat prietenia față de Vladimir Putin, dar a evitat să spună în mod deschis că susține războiul început de dictatorul rus în Ucraina, scrie Sky News.

"Suntem pregătiți să ne vedem cu el, aici. Vreau să vorbesc cu el. Am avut contacte cu el înainte de începerea războiului. Dar în ultimul an, de mai bine de un an, nu am mai avut (contacte n.r.) a spus Zelenski, într-un interviu pentru Associated Press.

Președintele Ucrainei a comentat și decizia Kremlinului de a trimite arme nucleare în Belarus în cheia întâlnirii dintre Vladimir Putin și Xi Jinping. Zelenski crede că Putin nu a primit garanțiile pe care și le dorea de la Beijing, motiv pentru care plusează acum prin amenințări cu arsenalul nuclear.

"Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că vizita nu a fost una bună pentru Rusia", a spus Zelenski.

Acesta a adăugat că Putin a devenit "o persoană izolată din punct de vedere informațional" care "a pierdut totul" din cauza războiului pe care l-a provocat.

"Nu mai are aliați", a spus Zelenski, adăugând că nu crede că Putin este pregătit să folosească efectiv armele nucleare pe care le va trimite în Belarus.

Forţele ucrainene au bombardat oraşul Melitopol, ocupat de ruşi

Forţele ucrainene au bombardat oraşul Melitopol, aflat în sudul regiunii ucrainene Zaporojie şi sub controlul armatei ruse începând din martie 2022, informează Agerpres.

Potrivit media ruse, din cauza luptelor alimentarea cu energie electrică a oraşului a fost întreruptă.

Primarul exilat al oraşului Melitopol, Ivan Fedorov, a afirmat că mai multe explozii au afectat localitatea.

Pe de altă parte, agenţia de presă rusă TASS, care citează oficialităţi de la Moscova, a relatat că bombardamentele ucrainene au avariat sistemul de alimentare cu energie electrică al oraşului, fiind afectate şi câteva sate din apropiere.

Melitopol se află la aproximativ 120 kilometri sud-est de centrala nucleară Zaporojie. Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, urmează să viziteze această centrală nucleară în cursul zilei de miercuri.

Putin pregăteşte Rusia pentru un „război veşnic” cu Occidentul

După mai bine de un an de când Rusia a declanșat invazia armată a Ucrainei, care conform planurilor iniţiale ar fi trebuit să dureze câteva săptămâni, președintele Vladimir Putin şi-a schimbat discursul şi pregăteşte societatea pentru un „război veşnic” cu Occidentul, un conflict de natură să dureze mulţi ani, arată o analiză The Guardian. Într-un discurs recent la o fabrică aeronautică din regiunea Buriatia în fața mai multor muncitori, Putin a prezentat încă o dată războiul ca pe o bătălie existenţială pentru supravieţuirea Rusiei. Analistul politic Maxim Trudolyubov de la Centrul Wilson susține că discursul rostit la fabrica din Siberia a urmat un model de naraţiuni recente, în care liderul rus a trecut din ce în ce mai mult la discutarea a ceea ce observatorii au numit un „război pentru totdeauna” cu Occidentul. „Putin a încetat practic să mai vorbească despre orice scop concret al războiului. El nu propune nici o viziune despre cum ar putea arăta o viitoare victorie. Războiul nu are un început clar şi nici un sfârşit previzibil”, spune Trudolyubov, citat de The Guardian.

Putin ar putea fi eliminat înainte să ajungă să depună mărturie la Haga

Vladimir Putin ar putea fi „redus la tăcere” de elita rusă înainte ca tribunalul de la Haga să aibă șansa de a-l judeca pentru deportarea ilegală a copiilor din Ucraina în Rusia în timpul invaziei pe care a declanșat-o acum mai bine de un an, potrivit unui analist specializat în Rusia, scrie Newsweek.

Vlad Mihnenko, un expert în perioada transformării post-comuniste a Europei de Est și a fostei Uniuni Sovietice de la Universitatea din Oxford, a spus pentru Newsweek că Putin ar putea fi înlăturat de la putere de de siloviki - un grup de elită din care fac parte cei mai influenți afaceriști și lideri ruși. „Date fiind conexiunile vaste ale lui Putin în toată Europa și ceea ce le-ar putea dezvălui judecătorilor despre corupția și afacerile suspecte dintre Moscova și marile capitale occidentale, există multe motive pentru a-l reduce la tăcere înainte de Haga”, a explicat Mihnenko.

Ambasadorul rus la Stockholm: Suedia şi Finlanda vor deveni "ţinte legitime" pentru Moscova

Finlanda şi Suedia vor deveni „ţinte legitime” ale „represaliilor” Rusiei odată ce vor fi membre ale NATO, susține ambasadorul Rusiei la Stockholm, relansând retorica ameninţărilor Moscovei. „După aderarea Finlandei şi Suediei, lungimea totală a frontierelor dintre Rusia şi NATO aproape se va dubla”, a spus ambasadorul Viktor Tatarinţev într-un text postat pe site-ul misiunii ruse în Suedia, potrivit Agerpres.

„Dacă i se mai pare cuiva că acest lucru va ameliora într-un fel sau altul securitatea Europei, fiţi siguri că noii membri ai blocului ostil vor deveni o ţintă legitimă pentru măsurile de represalii ruse, inclusiv cele de natură militară”, a avertizat diplomatul.

