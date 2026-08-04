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Rușii au aruncat în aer singura biserică cazacă din lemn din secolul al XVIII-lea din Ucraina. Lăcașul era subordonat Patriarhiei ruse

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Forțele ruse au distrus Biserica Prezentării Sfintei Fecioare Maria, un monument arhitectural din secolul al XVIII-lea, situată în Berislav, din regiunea Herson. Aceasta a ars în urma unui atac cu drone, transmite administrația de stat a regiunii Herson

Administrația a precizat că biserica era singurul exemplu rămas în Ucraina de arhitectură sacră cazacă din lemn din acea epocă. A fost construită din bușteni de stejar în 1725 la cetatea Perevolochna, fără a se folosi cuie de metal.

Cazacii au demontat biserica în 1784 și au transportat-o pe râul Dnipro până la Berislav, unde a fost reasamblată. De atunci, clădirea a fost strâns legată de istoria fondării și dezvoltării orașului.

Biserica a fost sfințită inițial în cinstea Învierii Domnului, dar în 1853 a fost mutată în cimitirul Vvedenske și sfințită din nou în cinstea Bunei Prezentări a Sfintei Fecioare Maria.

În perioada sovietică, biserica a fost închisă și folosită ca depozit, existând la un moment dat chiar planuri de a o demola pentru a obține lemne de foc. Slujbele au fost reluate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

După izbucnirea războiului pe scară largă, biserica a rămas sub administrarea eparhiei Nova Kakhovka a Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Moscovei).

Editor : A.R.

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