Rușii au lansat un atac cu drone asupra unui bloc de apartamente din Odesa. Imaginile video ale atacului sugerează că acesta a fost unul țintit, relatează prm.ua.

În dimineața zilei de 1 august, rușii au atacat complexul rezidențial KADORR din Arcadia, Odesa. O dronă a lovit ultimul etaj al clădirii. Camerele de supraveghere au surprins momentul impactului.

Din primele analize, atacul a fost deliberat: operatorul a îndreptat în mod intenționat drona către clădire. O persoană, un tânăr de 18 ani, a fost rănită.

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Reamintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele ruse au lansat un atac masiv cu rachete balistice asupra Kievului. Nouă persoane au fost ucise și 30 rănite.

Editor : M.C