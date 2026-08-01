În dimineața zilei de 1 august, rușii au atacat complexul rezidențial KADORR din Arcadia, Odesa. O dronă a lovit ultimul etaj al clădirii. Camerele de supraveghere au surprins momentul impactului.
Din primele analize, atacul a fost deliberat: operatorul a îndreptat în mod intenționat drona către clădire. O persoană, un tânăr de 18 ani, a fost rănită.
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