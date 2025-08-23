Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este cu bătaie lungă

O rachetă rusă a lovit o fabrică de electronice deținută de compania americană Flex Ltd. în timpul unui atac de amploare pe 21 august. Fabrica, care nu produce echipamente militare, este situată departe de linia frontului, în Mukacevo, regiunea Transcarpatia. Rusia a lansat atacul asupra fabricii americane probabil cu scopul de a împiedica Statele Unite și aliații europeni să investească în afaceri ucrainene, se arată într-o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiștii sugerează că Rusia a vizat fabrica „pentru a descuraja Statele Unite și aliații europeni ai Ucrainei să investească în Ucraina sau să deschidă afaceri pe teritoriul ucrainean”. ISW precizează că pregătirile pentru atac au durat câteva săptămâni.

„Este probabil ca Rusia să fi pregătit acest atac timp de mai multe săptămâni, acumulând drone și rachete pe fundalul negocierilor în desfășurare dintre SUA și Rusia și al summitului din Alaska din 15 august”, se arată în raportul Institutului.

În ajunul summitului, Rusia a desfășurat atacuri de mai mică amploare pentru a se prezenta ca un negociator rezonabil, în timp ce acumula muniție pentru un atac major ulterior.

Racheta a lovit fabrica americană Flex, provocând un incendiu de proporții și rănind cel puțin 19 muncitori. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că „Flex este o companie civilă deținută de SUA, care producea aparate de uz casnic, precum cafetiere”.

În timpul atacului nocturn asupra Ucrainei din 21 august, două rachete rusești au lovit orașul Mukacevo, centru raional din regiunea Transcarpatia, aflat la 35 km de granița cu Ungaria. În oraș au fost raportate două explozii puternice. Potrivit informațiilor disponibile, nu s-au înregistrat decese, însă 11 persoane au fost spitalizate, iar în total 23 au fost rănite.

Atacul a distrus fabrica americană – cel mai mare angajator și contribuabil al orașului, unde lucrează aproximativ 3.000 de persoane. Ulterior, premierul ucrainean Iulia Sviridenko a comentat sarcastic atacul, afirmând că Rusia încearcă să „elibereze Ucraina de cafetiere”.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus președintelui rus, Vladimir Putin, că „nu este mulțumit” de recentul atac al Rusiei asupra fabricii americane de electronice din vestul Ucrainei.

În timpul unei conferințe de presă în Biroul Oval, în 22 august, un reporter l-a întrebat pe Trump dacă a vorbit cu Putin despre atacul asupra unei companii americane. „I-am spus că nu sunt mulțumit de acest lucru”, a declarat Trump. „Și nu sunt mulțumit de nimic legat de războiul acela.”







