Live TV

Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este cu bătaie lungă

Data publicării:
Fabrica atacată
Fabrica Flex, atacată de ruși. Foto: Profimedia

O rachetă rusă a lovit o fabrică de electronice deținută de compania americană Flex Ltd. în timpul unui atac de amploare pe 21 august. Fabrica, care nu produce echipamente militare, este situată departe de linia frontului, în Mukacevo, regiunea Transcarpatia. Rusia a lansat atacul asupra fabricii americane probabil cu scopul de a împiedica Statele Unite și aliații europeni să investească în afaceri ucrainene, se arată într-o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Analiștii sugerează că Rusia a vizat fabrica „pentru a descuraja Statele Unite și aliații europeni ai Ucrainei să investească în Ucraina sau să deschidă afaceri pe teritoriul ucrainean”. ISW precizează că pregătirile pentru atac au durat câteva săptămâni.

„Este probabil ca Rusia să fi pregătit acest atac timp de mai multe săptămâni, acumulând drone și rachete pe fundalul negocierilor în desfășurare dintre SUA și Rusia și al summitului din Alaska din 15 august”, se arată în raportul Institutului.

În ajunul summitului, Rusia a desfășurat atacuri de mai mică amploare pentru a se prezenta ca un negociator rezonabil, în timp ce acumula muniție pentru un atac major ulterior.

Racheta a lovit fabrica americană Flex, provocând un incendiu de proporții și rănind cel puțin 19 muncitori. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că „Flex este o companie civilă deținută de SUA, care producea aparate de uz casnic, precum cafetiere”.

În timpul atacului nocturn asupra Ucrainei din 21 august, două rachete rusești au lovit orașul Mukacevo, centru raional din regiunea Transcarpatia, aflat la 35 km de granița cu Ungaria. În oraș au fost raportate două explozii puternice. Potrivit informațiilor disponibile, nu s-au înregistrat decese, însă 11 persoane au fost spitalizate, iar în total 23 au fost rănite.

Atacul a distrus fabrica americană – cel mai mare angajator și contribuabil al orașului, unde lucrează aproximativ 3.000 de persoane. Ulterior, premierul ucrainean Iulia Sviridenko a comentat sarcastic atacul, afirmând că Rusia încearcă să „elibereze Ucraina de cafetiere”.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a spus președintelui rus, Vladimir Putin, că „nu este mulțumit” de recentul atac al Rusiei asupra fabricii americane de electronice din vestul Ucrainei.

În timpul unei conferințe de presă în Biroul Oval, în 22 august, un reporter l-a întrebat pe Trump dacă a vorbit cu Putin despre atacul asupra unei companii americane. „I-am spus că nu sunt mulțumit de acest lucru”, a declarat Trump. „Și nu sunt mulțumit de nimic legat de războiul acela.”


Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Imagine din portul Novorossiisk
1
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
Noi avertizări meteo de furtuni.
2
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
seismograf
4
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Dennis Man a debutat oficial în Olanda! Ce notă a primit după ce a fost scos la pauză
Digi Sport
Dennis Man a debutat oficial în Olanda! Ce notă a primit după ce a fost scos la pauză
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Ultimele știri
Proteste în Armenia: Se cere retragerea rușilor din baza militară 102 de la Gyumri
De ce Bulgaria a primit doar două avioane de luptă F-16 de la americani, iar unul dintre ele este deja defect
Copii loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș. Unul dintre ei a fost rănit grav
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian Ilyushin Il-76 cargo plane
Aterizarea unui misterios avion rusesc nedumerește presa și politicienii din Brazilia. Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de SUA
Ucraina victorie
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie: Când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul
fabrică americană din Ucraina, bombardată de ruși
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cele două nave de război sosite la Riga. Foto- NATO Maritime Command
Două nave de război ale NATO au ajuns în Letonia, pentru a proteja infrastructura subacvatică
Soldați ucraineni funeralii
Un dezertor rus mărturisește cum au fost uciși cinci soldați ucraineni capturați. „Au fost dezbrăcați, îngenunchiați, s-a tras la cap”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
A dat-o în judecată pe amanta soțului ei și a și câștigat procesul. Povestea bizară a unei familii din China
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
Un avion cu doi pasageri la bord a dispărut în mod misterios. Incidentul este similar cu enigma zborului MH370
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
E scandal! Echipa mega-orașului de un trilion de euro, dată în judecată după oferta "de pe altă planetă"
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Emil Grădinescu, atacat în cabina de comentator. L-au bătut și l-au amenințat că-i taie gâtul: „Fani demenți”
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...