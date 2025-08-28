Rușii au atacat o navă ucraineană în apropiere de Delta Dunării. Un marinar a fost ucis, mai mulți sunt răniți
Premieră îngrijorătoare în războiul din Ucraina: Rușii au lovit pentru prima dată o navă ucraineană din Marea Neagră cu o dronă maritimă. Atacul a avut loc în proximitatea apelor românești. Un marinar a murit, alții au fost răniți.
Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a confirmat că Rusia a atacat o navă ucraineană, omorând un membru al echipajului și rănind mai multe persoane, potrivit Kyiv Independent.
„Eforturile de a limita consecințele atacului sunt în curs de desfășurare. Majoritatea echipajului este în siguranță, iar căutarea mai multor marinari dispăruți continuă”, a spus Pletenciuk.
El nu a precizat când și unde a avut loc atacul, dar Ministerul Apărării din Rusia a spus joi că o dronă navală rusească a lovit nava de recunoaștere ucraineană Simferopol în apropierea gurilor de vărsare a Dunării, susținând că nava s-a scufundat.
Ucrainenii neagă această informație, dar spun că nava lovită de ruși a fost avariată.
Simferopol este o navă de recunoaștere a Marinei ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată la apă în 2019 și s-a alăturat oficial flotei doi ani mai târziu.
Nava este proiectată pentru recunoaștere radio, electronică, radar și optică și era înarmată cu un sistem de artilerie AK-306 de 30 mm.
Ucrainieni foloseau această navă tocmai pentru a monitoriza operațiunile rusești din Marea Neagră.
De la începutul invaziei în Ucraina, Rusia a vizat mai multe nave civile în Marea Neagră, inclusiv nave străine.