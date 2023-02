Un bloc de locuințe din Kramatorsk, regiunea Donețk, a fost ținta unei rachete rusești miercuri noapte, atacul soldându-se cu cel puțin trei morți, potrivit autorităților ucrainene. Salvatorii au căutat toată noaptea supraviețuitori printre ruine. Polonia își arată în continuare disponibilitatea de a trimite avioane de luptă F-16 Ucrainei, dar insistă că are nevoie de acordul aliaților NATO.

3 morţi după ce rușii au bombardat un bloc de apartamente la Kramatorsk

Cel puţin trei persoane au şi-au pierdut viaţa când o rachetă rusească a lovit un bloc de apartamente la Kramatorsk, în estul Ucrainei, au anunţat miercuri autorităţile regionale, scrie AFP.

„Acum două ore, ocupantul rus a tras o rachetă asupra unei clădiri rezidenţiale din centrul oraşului”, a raportat miercuri seară Pavlo Kirilenko, guvernatorul ucrainean al regiunii aflate sub control parţial prorus, pe contul său Twitter.

Potrivit oficialului ucrainean, lovitura ar fi avut loc în jurul orei 22.o0 și a fost vorba cel mai probabil de o rachetă Iskander.

Bilanul provizoriu a fost modificat la trei morți și opt răniți.

Jurnaliştii agenţiei France Presse au văzut două corpuri acolo unde salvatorii căutau sub dărâmături.

Oraşul Kramatorsk este situat în regiunea de est Doneţk.

Din 2014, separatişti susţinuţi de Kremlin au controlat parţial această regiune industrială, inclusiv oraşul său principal, Doneţk.

După ce anul trecut a declarat regiunea rusească, Moscova încearcă în prezent să o cucerească în întregime.

Polonia, dispusă să trimită avioane F-16 Ucrainei, cu acordul NATO

Polonia ar fi dispusă să trimită avioane de vânătoare F-16 Ucrainei în cazul unui consens în cadrul NATO, a afirmat miercuri premierul polonez, Mateusz Morawiecki.

„Dacă ar exista o decizie a tuturor statelor membre ale NATO, aş fi favorabil trimiterii acestor avioane de vânătoare”, a declarat Morawiecki într-un interviu pentru cotidianul german Bild, preluat de AFP, potrivit Agerpres.

„Evaluarea mea depinde de ceea ce decid împreună ţările membre ale NATO”, a adăugat el, subliniind necesitatea unei „reflecţii strategice a tuturor membrilor NATO” pentru o astfel de decizie.

Săptămâna trecută, Occidentul a depăşit un prag în ceea ce priveşte ajutorul militar pentru Ucraina, când Germania şi Statele Unite au anunţat în cele din urmă trimiterea de tancuri grele.

Dar preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, reclamă un ajutor mai consistent, inclusiv prin livrarea de rachete cu rază lungă de acţiune şi avioane de vânătoare.

Luni, preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, a exclus categoric furnizarea de avioane de luptă americane F-16 Ucrainei, dar alţi aliaţi s-au declarat dispuşi să facă acest lucru, printre care Slovacia, care dispune de avioane Mig-29 sovietice, ori Ţările de Jos, care au început să-şi înlocuiască flota F-16 cu F-35.

Trimiterea de tancuri americane şi germane are loc doar după lungi amânări şi negocieri între aliaţi.

„Germania are posibilitatea de a oferi mult mai mult sprijin decât a făcut până în prezent; are putere de decizie în cadrul Uniunii Europene, are bani pentru Ucraina, are influenţă diplomatică”, a estimat prim-ministrul polonez legat de acest punct.

