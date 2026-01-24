Rusia a lansat, sâmbătă dimineaţa, atacuri asupra celor mai mari două oraşe din Ucraina, soldate cu cel puţin un mort şi alte 15 persoane rănite în capitala Kiev şi în Harkov, în nord-estul ţării, relatează Reuters. Aproape 6.000 de clădiri din Kiev au rămas fără încălzire, a declarat primarul Vitali Klitschko.

Sâmbătă dimineaţă, temperatura în Kiev era de minus 12 grade Celsius.

„S-au înregistrat un mort şi patru răniţi. Trei răniţi au fost internaţi în spital”, a precizat primarul Kievului, Vitali Klitschkol pe Telegram, menţionând perturbări în alimentarea cu căldură şi apă în anumite cartiere periferice, în ciuda temperaturilor sub -10 °C.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Armata ucraineană a declarat că în timpul atacului asupra capitalei au fost utilizate drone şi rachete.

Primarul oraşului Harkov, Ihor Terekhov, a declarat că drone ruseşti au lovit mai multe cartiere ale oraşului şi că 11 persoane au fost rănite.

Moscova şi-a intensificat atacurile asupra reţelei energetice ucrainene, provocând întreruperi importante de curent, în timp ce o val de frig loveşte ţara.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.