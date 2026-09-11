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Exclusiv Rușii au drone noi, mai rapide și greu de doborât. Comandor (r) Mateiu: Timpul de reacție al țării agresate se reduce foarte mult

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drone rusești Geran
Drone rusești. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Din articol
„Bătălia nu este doar între o dronă rapidă și un interceptor ucrainean”

Rusia a făcut, în ultima lună, un salt tehnologic important în privința dronelor folosite în război, trecând la modele cu propulsie cu reacție, mult mai rapide și mai greu de interceptat decât cele folosite până acum. Comandorul în rezervă Sandu-Valentin Mateiu, analist politic și militar, a declarat vineri, în direct la Digi24, că „din păcate, avem un asemenea salt la nivel tactic, dar cu implicații strategice”.

„Rușii, chiar dacă știți, folosesc expresia din Primul Război Mondial, «lei conduși de boi», sunt în aceeași situație. Îl lăsăm pe Gherasimov, generalul loial lui Putin, care face orice și spune orice prostie, și ne întoarcem la capacitatea Rusiei de a se adapta. Rusia a găsit în acest moment o schimbare tactică deosebită”, a spus Mateiu.

„Avem aceste drone cu propulsie reactivă și nu numai. Au schimbat sistemul de ghidare, în primul rând se schimbă gama de viteze: ai propulsie cu reacție, viteza crește până la 500 km/h, am văzut asta la ultima incursiune Chișinău–Iași, în spațiul aerian al Republicii Moldova și al României. Timpul de reacție al țării care este agresată se reduce foarte mult. Ucrainenii încă nu au răspuns la situația care a apărut. Caută răspunsul, dar sunt departe de a-l găsi”, a declarat el.

Despre sistemele de ghidare ale noilor drone, Mateiu a spus: „Rușii folosesc elemente senzoriale la bordul dronei, au un sistem electrooptic cu care văd, un sistem de radio tip mesh, care este un sistem de radio în rețea. Nu știu dacă în România am găsit deja o traducere pentru acest sistem. Dronele comunică între ele și cu alte sisteme; chiar dacă încerci să bruiezi o legătură, în final legătura radio rămâne, prin această distribuire a comunicării între drone, respectiv cu cel care le conduce.”

„De asemenea, au la bord o capacitate de inteligență artificială limitată, dar destulă pentru a asigura autonomia acestor drone în momentul în care atacă. Chiar dacă bruiezi GPS-ul sau comunicațiile, drona deja a diferențiat obiectivul ei față de alte obiective. Aici este ajutată și de operator în faza inițială, iar după aceea atacă autonom”, a mai spus el.

„Bătălia nu este doar între o dronă rapidă și un interceptor ucrainean”

Întrebat despre originea acestor drone și dacă este vorba despre o invenție pur rusească, Mateiu a răspuns: „Fiecare națiune sau civilizație are geniul ei. Dacă noi, occidentalii, avem acest geniu al organizării societății după reguli, geniul rusesc este cel al simplificării până la funcțional, iar cel chinezesc, al producției.

Rușii au luat componente chinezești, de la camerele electro-optice până la elementele de inteligență artificială, au ocolit sancțiunile prin diferite metode, mai ales la capitolul cipuri care pot funcționa în domeniul inteligenței artificiale”.

„În final, ele permit dronei să facă ceea ce făceau rachetele de croazieră acum 10-20 de ani: compară, de exemplu, cu ajutorul unei camere optice panoramice, zona peste care zboară cu o hartă electronică din memorie. Asta îi permite să se ghideze independent”, a explicat comandorul în rezervă.

Despre miza economică a acestei curse tehnologice, Mateiu a afirmat: „Este vorba despre capacitatea Rusiei de a simplifica lucrurile, de a lua componente chinezești și de a le transforma rapid în arme de luptă ieftine. Bătălia nu este doar între o dronă rapidă și un interceptor ucrainean, ci este vorba despre capacitatea economică de a produce drone cu reacție, ieftine, care se conduc independent către țintă, și capacitatea ucrainenilor de a le neutraliza.”

„Aici intrăm în domeniul economic, pentru că, dincolo de eficiența militară - poți să interceptezi sau nu - rămâne elementul de masă. Întotdeauna Rusia a jucat pe elementul cantitativ, mult, și nu poți să-i faci față. Or, acum, asta se transpune într-un element militar și, în același timp, economic: nu ai bani destui ca să interceptezi tot ceea ce îți trimit”, a conchis Mateiu.

Editor : C.S.

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