Rușii au început să folosească drone Shahed operate prin Starlink, spune un expert ucrainean. „Vom lucra proactiv”

Serhii „Flash” Beskrestnov, un expert ucrainean în tehnologie radio militară, numit consilier al ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, a relatat că forțele ruse au folosit probabil drone Shahed operate prin internetul prin satelit Starlink, în apropiere de Kropîvnîțkîi, potrivit Ukrainska Pravda.

„Ieri dimineață (n.r. 24 ianuarie), inamicul a folosit rachete Shahed pentru a ataca elicoptere în apropierea orașului Kropîvnîțkîi.”

În imagine, putem vedea achiziția automată a țintei și ghidarea manuală folosind fluxul video. Dar nu existau drone în apropiere pentru a crea o rețea radio Mesh. Concluzionez că vedem prima utilizare a Shahed-urilor care operează prin Starlink”, a explicat specialistul.

Beskrestnov a remarcat că aceste aparate Shahed controlate manual zburau aproape de nivelul solului pentru a evita detectarea radarului.

„Mă așteptam la asta? Da. Am avertizat în privința acestui lucru? Da. M-a ascultat cineva? Nu. Acestea sunt toate provocările cu care va trebui să se confrunte echipa noastră. Și vom lucra proactiv”, a spus consilierul.

Pe 15 ianuarie, Beskrestnov a relatat că a fost descoperită pentru prima dată o dronă rusească BM-35 controlată prin internetul prin satelit Starlink. El a spus că utilizarea Starlink fusese observată anterior doar pe drone de tip Molniia, fabricate în Rusia.

„Este doar o chestiune de timp până când rachetele Shahed echipate cu Starlink vor începe să zboare. Posibil chiar zile, nu luni ”, a remarcat Beskrestnov la momentrul respectiv.

Editor : Ș.R.