Live TV

Rușii au început să folosească drone Shahed operate prin Starlink, spune un expert ucrainean. „Vom lucra proactiv”

Data actualizării: Data publicării:
Dronă Shahed
Dronă Shahed. Foto: Shutterstock

Serhii „Flash” Beskrestnov, un expert ucrainean în tehnologie radio militară, numit consilier al ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, a relatat că forțele ruse au folosit probabil drone Shahed operate prin internetul prin satelit Starlink, în apropiere de Kropîvnîțkîi, potrivit Ukrainska Pravda.

„Ieri dimineață (n.r. 24 ianuarie), inamicul a folosit rachete Shahed pentru a ataca elicoptere în apropierea orașului Kropîvnîțkîi.”

În imagine, putem vedea achiziția automată a țintei și ghidarea manuală folosind fluxul video. Dar nu existau drone în apropiere pentru a crea o rețea radio Mesh. Concluzionez că vedem prima utilizare a Shahed-urilor care operează prin Starlink”, a explicat specialistul.

Beskrestnov a remarcat că aceste aparate Shahed controlate manual zburau aproape de nivelul solului pentru a evita detectarea radarului.

„Mă așteptam la asta? Da. Am avertizat în privința acestui lucru? Da. M-a ascultat cineva? Nu. Acestea sunt toate provocările cu care va trebui să se confrunte echipa noastră. Și vom lucra proactiv”, a spus consilierul.

Pe 15 ianuarie, Beskrestnov a relatat că a fost descoperită pentru prima dată o dronă rusească BM-35 controlată prin internetul prin satelit Starlink. El a spus că utilizarea Starlink fusese observată anterior doar pe drone de tip Molniia, fabricate în Rusia.

„Este doar o chestiune de timp până când rachetele Shahed echipate cu Starlink vor începe să zboare. Posibil chiar zile, nu luni ”, a remarcat Beskrestnov la momentrul respectiv.

Citește și:

Comandantul armatei ucrainene spune că Rusia nu are planuri de pace: „Observăm o creştere a producţiei de rachete şi drone”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
ciprian ciucu
4
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Xi Jinping la o paradă militară
5
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Digi Sport
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Courchevel 1850 ski resort in the Three Valleys (Les Trois Vallees), Savoie, French Alps, France, Europe
Scandal în Rusia după o petrecere corporatistă de lux în Alpii francezi la care au participat și vedete moscovite
Aligned Data Centers-Deal
De ce este compania BlackRock în centrul viziunii lui Trump pentru reconstrucția Ucrainei. SUA ar privi pacea ca pe o afacere
drone folosite de ucraineni și ruși în război
„Este o nebunie”: Fabricile din China care pot decide soarta războiului cu drone din Ucraina
v zelenski gesticuleaza, k budanov este langa el
Zelenski cere mai multe capacităţi de apărare antiaeriană după ultimele atacuri ruseşti. „Sunt necesare rachete”
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au semnat un acord de finanţare privind Tribunalul Special pentru Ucraina
Recomandările redacţiei
Main Naval Parade in St.Petersburg.
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15...
ploaie si om cu umbrelă
Gerul se retrage, vin ploile. ANM anunță vreme de primăvară la...
iran - sua - panou Piața Enghelab
„Cine seamănă vânt va culege furtună”. Iranul avertizează Statele...
Ultimele știri
Palatul Parlamentului ar putea rămâne fără gard. Ce prevede proiectul de regenerare urbană propus de Primăria Capitalei
Jucăria momentului în China: un căluț plângăcios, „născut” dintr-o greșeală, înaintea Anului Nou chinezesc
Extrădarea tânărului român care și-a ucis și incendiat mama în Franța a fost amânată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit...
Fanatik.ro
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Câți bani vrea să ia Ciprian Ciucu de la primăriile de sector. O luptă pe miliarde de lei pentru controlul...
Adevărul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Deținătoarea trofeului, OUT de la Australian Open!
Pro FM
Giulia Anghelescu, ședință foto îndrăzneață în zăpadă. Artista a purtat doar un costum de baie și clăpari...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
Mâncărurile-medicament ale strămoșilor. Trei rețete tradiționale românești care-ți lasă gura apă. Una dintre...
Newsweek
Ministrul muncii anunță că 4.000.000 pensii vor crește cu 380 lei. „Trebuie să o facem”. Când se va întâmpla?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat