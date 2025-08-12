Live TV

Ucrainenii trimit rezervele și anunță „lupte grele” lângă Pokrovsk, unde rușii au spart frontul, în ajunul întâlnirii Trump-Putin

Data actualizării: Data publicării:
Russian Army Group Dnepr Artillery Force In Special Military Operation Zone
Militar rus pe frontul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a transmis marţi că este angajată în lupte grele în apropierea oraşelor Pokrovsk şi Dobropilia, pe frontul din estul Ucrainei, şi a trimis acolo rezerve pentru a stăvili înaintarea trupelor ruse, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Armata rusă a reuşit o străpungere bruscă în apropierea oraşului minier Dobropilia, ofensivă ce ar putea urmări creşterea presiunii asupra Kievului înaintea summitului pe care îl vor avea vineri în Alaska preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump.

Ucraina încearcă să minimalizeze această înaintare rusească, susţinând că este vorba doar despre „mici grupuri” de soldaţi ruşi care încearcă să se infiltreze în spatele liniilor ucrainene şi că „distruge” aceste grupuri.

Hărţile de front ale platformei ucrainene de analiză militară DeepState arată însă că în ultimele zile unităţile ruse au avansat cel puţin zece kilometri pe două direcţii, în cadrul unei ofensive ce ar putea urmări pe termen mai lung obţinerea în final a controlului complet asupra provinciei Doneţk.

Conform aceleiaşi platforme, exploatând insuficienţa efectivelor de luptă ale armatei ucrainene, trupele ruse au depăşit trei sate pe sectorul frontului unde sunt situate oraşele Kostiantinivka şi Pokrovsk, pe cel din urmă încercând de mai mult timp să-l încercuiască.

"Situaţia este destul de haotică, întrucât inamicul, care a identificat lacune în defensiva noastră, se infiltrează tot mai mult în adâncime, încearcă să se consolideze rapid şi să acumuleze forţe pentru alte înaintări", explică DeepState.

Analiştii militari ucraineni cred totuşi că armata ucraineană are capacitatea de a neutraliza această ameninţare, mai ales că înaintarea rusă se desfăşoară pe un coridor îngust, unde trupele ruse riscă să cadă sub încercuire şi sunt expuse pe flancuri unor contraatacuri ucrainene potenţial devastatoare.

Comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a ordonat desfăşurarea de întăriri „pentru a detecta şi distruge grupurile de sabotaj inamice care penetrează linia defensivă”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, Andrii Kovalov.

Acesta afirmă că armata rusă îşi foloseşte superioritatea numerică pentru a încerca să se infiltreze în liniile de apărare ucrainene în grupuri mici, dar susţine că aceste încercări ar fi fost zădărnicite şi ar fi provocat pierderi mari inamicului. Un alt purtător de cuvânt militar ucrainean, Viktor Trehubov, a minimalizat şi el această evoluţie, afirmând că infiltrarea rusească nu constituie o descoperire importantă a frontului.

În schimb, un analist militar al centrului finlandez de reflecţie (think-tank) Black Bird Group, Pasi Paroinen, vorbeşte despre o deteriorare rapidă a situaţiei defensivei ucrainene, forţele ruseşti infiltrându-se dincolo de liniile ucrainene până la o adâncime de aproximativ 17 kilometri în ultimele trei zile.

„Unităţile ruseşti cele mai avansate ar fi ajuns pe şoseaua dintre Dobropilia şi Kramatorsk, iar grupuri ruseşti de infiltrare au fost semnalate chiar în apropiere de Dobropilia”, notează analistul citat.

Totuşi, blogul ucrainean de analiză militară Tatarigami_UA notează că, deşi "situaţia actuală este gravă, este departe de colapsul sugerat de unii".

Corpul ucrainean de elită Azov a fost de asemenea desfăşurat pentru o opri înaintarea rusă. "Situaţia este dinamică şi complexă. Inamicul suferă pierderi semnificative de personal şi echipamente", susţine batalionul Azov, într-un mesaj pe Telegram.

În acest timp, un fost consilier al Kremlinului, Serghei Markov, afirmă că unităţile ruse au reuşit să avanseze datorită "unui colaps parţial al frontului" din cauza efectivelor insuficiente ale armatei ucrainene.

„Această străpungere este ca un cadou pentru Putin şi Trump la negocierile” ce vor avea loc vineri, crede Markov, sugerând că înaintarea rusească ar putea creşte presiunea asupra Kievului să cedeze unele teritorii pentru a preveni ocuparea de către armata rusă a întregii provincii Doneţk.

Însă pentru a reuşi acest lucru, forţele ruse ar trebui mai întâi să preia controlul asupra oraşelor Slaviansk, Kramatorsk, Drujkivka şi Kostiantinivka, pe care analiştii militari ruşi le descriu drept "oraşe fortăreaţă".

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenskii a respins public ideea de a ceda teritorii Rusiei. Dar Zelenski a fost atenţionat pe reţeaua socială X de un fost comandant al batalionului Azov, Bogdan Krotevici, de "degringolada totală" a trupelor ucrainene pe linia frontului. "Linia de angajare în luptă ca linie fixă nu mai există în prezent", a remarcat acesta.

Trump şi Putin sunt aşteptaţi să discute vineri în Alaska un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, situate în sud-estul şi sudul Ucrainei, şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reuşit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Doneţk se află în continuare sub control ucrainean.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
2
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
3
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Vladimir Soloviov
4
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digi Sport
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bogdan ivan
Bogdan Ivan apără numirea finului său în conducerea Hidroelectrica...
Nicusor Zelenski
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Șeful statului...
Jandarmi bun
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București...
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca. Rogobete: Rezultatul...
Ultimele știri
Curtea Supremă a SUA urmează să decidă în toamnă dacă se pronunţă sau nu asupra anulării căsătoriei între persoane de acelaşi sex
Spațiul aerian deasupra celui mai mare oraș din Alaska va fi închis vineri. Ce se știe despre summitul Trump-Putin
Promisiuni de cetățenie română pentru ruși, în schimbul a mii de euro. Doi bărbați au fost condamnați în R. Moldova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Ucraina va ridica restricţiile de călătorie în străinătate pentru bărbaţii cu vârste între 18 și 21 de ani. Anunțul făcut de Zelenski
mark rutte
NATO va înarma Ucraina în continuare, indiferent de rezultatul întâlnirii din Alaska dintre Trump și Putin
revolte la concert polonia
Polonia expulzează 57 de ucraineni și șase belaruși după revoltele de la un concert. Tusk: Rusia încearcă să semene discordie
donald trump vladimir putin
Londra îi atenționează pe liderii europeni să nu-l irite pe Trump înaintea întâlnirii cu Putin
șeful diplomației germane
Ministrul german de Externe, mesaj pentru Trump înainte de summitul din Alaska: „Să asculte vocea europeană, Germania o face auzită”
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Fanatik.ro
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
"Ce păcat". A picat transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Misha, imagine rară alături de fiica ei și a lui Connect-R. Fanii au reacționat imediat: „Încă un pic și te...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...