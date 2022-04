Rușii bogați renunță la cabanele luxoase, de 250.000 de dolari pe săptămână, din Elveția și Franța

Cele mai luxoase cabane de schi din Elveția și Franța au ringuri de dans, piste de bowling și chiar cazinouri private. Sunt populare printre oligarhi și alți ruși bogați, care își permit costuri săptămânale de închiriere care pot ajunge și la un sfert de milion de dolari.

Tim Latimer, fondatorul și directorul Firefly Collection, un operator care închiriază cabane de lux în mai multe stațiuni exclusiviste, a spus că mulți dintre clienții lui ruși cer an an de an cele mai scumpe cabane, însă lucrurile s-au schimbat de când Rusia a invadat Ucraina, potrivit Business Insider.

„Ne-am fi așteptat, în mod normal, să vedem mai multe rezervări ale rușilor în această perioadă, dar numărul de solicitări a scăzut”, a spus Latimer. „În mod clar, chiar și acei ruși care nu sunt direct afectați de sancțiuni sunt precauți și se abțin de la rezervări”.

El a spus că la începutul acestui an, o familie din Rusia care stătea într-una dintre cabanele lui a plecat la jumătatea șederii.

De altfel, proprietarii de afaceri din întreaga lume au anunțat o scădere a numărului de turiști din Rusia, de la începutul războiului din Ucraina. Un hotel de cinci stele din „Mica Rusie” din Vietnam a declarat că a cheltuit aproape 44.000 de dolari pentru modernizări cerute de vizitatorii ruși, însă aceștia nu au mai venit.

Latimer a spus că, deoarece mulți dintre clienții săi ruși au închiriat cele mai scumpe proprietăți, chiar și o mică reducere a numărului de rezervări a avut un impact financiar „semnificativ” asupra afacerii sale.

Firefly închiriază cabane de lux în Courchevel și Meribel, în Franța, și Verbier și Zermatt, în Elveția, dar și în alte locuri.

La Courchevel 1850, unde chiria costă între 60.000 și 250.000 de dolari pe săptămână, rușii erau clienți de bază. Mâncarea și băutura nu sunt incluse în preț, astfel că rușii cheltuiau sume uriașe în plus.

Clienții ruși „sunt cheltuitori”, a spus Latimer, „și cu siguranță vom simți lipsa lor”. Aparenta dispariție a clienților ruși bogați i-a îngrijorat pe toți operatorii de turism de lux, a mai spus Latimer

