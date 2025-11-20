Live TV

Rușii comit crime de război la Pokrovsk, folosind o nouă tactică, acuză Kievul: „Identificăm inamicul abia după ce începe focul”

Data publicării:
soldați ruși în timpul unui antrenament în Herson
Soldați ruși. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Forțele ruse implicate în luptele pentru orașul strategic Pokrovsk recurg la deghizări în civili pentru a induce în eroare trupele ucrainene, au anunțat oficiali militari de la Kiev. Practica complică și mai mult eforturile Ucrainei de a menține controlul asupra localității, relatează The Independent

Potrivit regulilor internaționale, personalul militar care se prezintă în mod deliberat drept civil pentru a înșela inamicul comite o crimă de război. Inclusiv schimbarea ținutelor cu uniforme ale armatei ucrainene sau ale altor servicii de securitate este considerată o încălcare a legilor și obiceiurilor războiului.

„Cel mai dificil este faptul că se deghizează în civili. Își schimbă hainele și primesc instrucțiuni în acest sens”, a declarat, pentru Suspilne, comandantul Brigăzii 68 Vânători de Munte, cu indicativul „Liutîi”, potrivit sursei citate. 

„Uneori identificăm inamicul abia după ce începe focul, pentru că civilii nu ar trage asupra unităților noastre”, a mai spus el.

Între timp, Kremlinul a negat informațiile potrivit cărora Rusia ar purta negocieri secrete cu administrația Trump pentru încheierea războiului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins miercuri un material publicat de Axios, conform căruia oficiali americani ar fi elaborat un plan de pace în 28 de puncte ce ar cuprinde „garanții de securitate, securitatea în Europa și viitoarele relații ale SUA cu Rusia și Ucraina”.

Citește și: Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
4
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Digi Sport
"De ce a refuzat Cristiano Ronaldo să apară în documentarul dumneavoastră?" Ladislau Boloni, reacție scurtă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
angajata in birou
Ministerul Agriculturii refuză, de 4 ani, să desființeze un institut...
112 smurd inquam alexandru busca
Accident grav în parcarea unui centru medical din Bihor. Un bărbat în...
soldați și rachete în ucraina
Ce răspuns a dat un expert militar din Europa la întrebarea: „E...
photo-collage.png - 2025-11-20T084059.710
Incendiu violent la un depozit de mase plastice din Giurgiu...
Ultimele știri
Miros puternic de gaz într-un bloc din Zalău. Zeci de locatari au fost evacuați: o persoană a ajuns la spital
REZULTATE LOTO – Joi, 20 noiembrie 2025: Report la Joker de aproape 7,7 milioane de euro. La Noroc se pot câștiga peste 823.000 de euro
Procurorii vor rejudecarea dosarului lui Mario Iorgulescu, printr-o cerere extraordinară de atac în instanță
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump Zohran Mamdani
Donald Trump se va întâlni vineri cu Zohran Mamdani, în Biroul Oval. „Primarul comunist al New York-ului a cerut să ne vedem”
Ukrainian President Zelenskyy Meets With Defense Intelligence Chief Kyrylo Budanov
Ce „termen de valabilitate” are teroarea energetică a Rusiei asupra Ucrainei. Explicațiile șefului spionajului militar ucrainean
Guido Crosetto
„Suntem sub atac”: Ministrul apărării din Italia avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare”
volodimir zelenski
Prima reacție a lui Zelenski la planul secret negociat de Trump cu Rusia
Cyber war with nuclear symbol hologram intro on futuristic background. Modern concept of nuclear power, science, energy, radioactive danger and digita
Putin anunţă că Rusia va construi 38 de reactoare nucleare
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce...
Fanatik.ro
Cum au ajuns peste 150 de contracte publice la o singură firmă, totul fără nicio licitație. Schema pusă în...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa
Adevărul
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare
Playtech
Perioade necontributive: în ce condiții îți sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Lovitură de proporții: 3.500.000€ pentru transferul lui Ianis Hagi! Clubul care vrea să-l ia în iarnă
Pro FM
Victoria Beckham și fiul ei cel mic, duet neașteptat. Fanii, uimiți și impresionați de momentul dulce: „Atât...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse
Newsweek
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS
Digi FM
O tânără de 25 de ani își încheie viața prin asistență medicală, după ani de boală debilitantă: "Tată, te...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Andreea Raicu, apariție emoționantă alături de „fiica” ei adoptivă