Forțele ruse implicate în luptele pentru orașul strategic Pokrovsk recurg la deghizări în civili pentru a induce în eroare trupele ucrainene, au anunțat oficiali militari de la Kiev. Practica complică și mai mult eforturile Ucrainei de a menține controlul asupra localității, relatează The Independent.

Potrivit regulilor internaționale, personalul militar care se prezintă în mod deliberat drept civil pentru a înșela inamicul comite o crimă de război. Inclusiv schimbarea ținutelor cu uniforme ale armatei ucrainene sau ale altor servicii de securitate este considerată o încălcare a legilor și obiceiurilor războiului.

„Cel mai dificil este faptul că se deghizează în civili. Își schimbă hainele și primesc instrucțiuni în acest sens”, a declarat, pentru Suspilne, comandantul Brigăzii 68 Vânători de Munte, cu indicativul „Liutîi”, potrivit sursei citate.

„Uneori identificăm inamicul abia după ce începe focul, pentru că civilii nu ar trage asupra unităților noastre”, a mai spus el.

Între timp, Kremlinul a negat informațiile potrivit cărora Rusia ar purta negocieri secrete cu administrația Trump pentru încheierea războiului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins miercuri un material publicat de Axios, conform căruia oficiali americani ar fi elaborat un plan de pace în 28 de puncte ce ar cuprinde „garanții de securitate, securitatea în Europa și viitoarele relații ale SUA cu Rusia și Ucraina”.

